伊拉克“管束”什叶派民兵 令其接受政府军领导

伊拉克总理阿迪勒·阿卜杜勒-迈赫迪1日颁布命令，要求所有什叶派民兵武装关闭各自的办公机构、接受军队全面领导。

鉴于这些什叶派民兵武装多数获得伊朗支持，一些政治分析师说，伊拉克这一举措旨在安抚美国。

【敲打民兵】

阿卜杜勒-迈赫迪给什叶派民兵指出“两条路”：要么抛弃旧称，与政治派别切断关系，完全并入军队；要么放弃武装，参与政治。

命令8月1日开始执行，要求这些武装组织关闭各自设立的总部、办公室和检查站，否则将被视作“非法组织”。

伊拉克战争2003年爆发，什叶派民兵武装逐渐坐大，在伊拉克社会和政治中扮演重要角色。什叶派民兵武装领导人主导的竞选联盟在2018年议会选举中赢得第二多议席，与议会第一大党团、由什叶派领导的另一个联盟联合组阁。

不少伊拉克什叶派民兵组织与伊朗有千丝万缕的关系。其中一些接受伊朗的训练和支持，与伊朗伊斯兰革命卫队海外部队“圣城军”有来往。

伊拉克政府2016年收编什叶派民兵武装“人民动员组织”，而这支武装由多个民兵组织构成，总人数超过14万。

什叶派宗教领袖穆克塔达·萨德尔1日晚些时候发声支持总理的命令。萨德尔说，这一决定是“向建立一个强大国家迈出正确的第一步”，他麾下的“和平旅”将执行这一命令。

【安抚美国】

伊拉克近期发生多起针对美国驻伊拉克大使馆、军事基地和企业的袭击，没有组织声称制造这些事件。

首都巴格达以北80公里处的巴拉德基地6月遭到迫击炮袭击。另两座驻有美军的军事基地同月遭到火箭弹袭击。伊拉克南部巴士拉省一座石油工业园区同样遭火箭弹袭击，一枚火箭弹落在美国能源巨头埃克森美孚公司员工宿舍附近。

美国国务院5月中旬以“伊朗威胁”为由，要求所有驻伊拉克“非紧要人员”撤离。美方宣布这一决定后不久，一枚火箭弹落入巴格达“绿区”，落点与美国驻伊拉克大使馆相距不远。

美方官员指认伊朗支持的伊拉克什叶派民兵发动这些袭击。美方先前说，情报显示，什叶派民兵在美军基地附近集结兵力和部署火箭弹。伊拉克方面说，没有发现对美方人员构成威胁的行动。

美国国务卿迈克·蓬佩奥5月突访伊拉克，要求伊拉克政府管束什叶派民兵。一名不愿公开姓名的伊拉克官员当时告诉路透社记者，蓬佩奥放话说，如果美方设施或人员遭到攻击，美方不会与伊拉克方面协商，将直接动手回击。（王宏彬）（新华社专特稿）

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