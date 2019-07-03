一枚防空导弹在塞浦路斯上空爆炸 疑似意外飞入

塞浦路斯多名土耳其族人士7月1日说，一枚疑似防空导弹当天凌晨在塞浦路斯北部上空爆炸，没有人员伤亡报告。

路透社报道，当地时间凌晨1时左右，塞浦路斯首都尼科西亚东北大约20公里的山区上空传出爆炸声；美联社报道，多块疑似导弹碎片落入多座村庄。

塞浦路斯媒体报道，当地居民看到空中一道闪光，随后传来爆炸声；当局疏散一些居民。

塞浦路斯北部由土族控制。土族高层人士库德雷特·厄泽尔萨伊1日在社交媒体“脸书”留言，说初步推测这一事件缘于叙利亚夜间遭遇以色列空袭而发射防空导弹，导弹意外飞入塞浦路斯上空。

他说，导弹残片散落的地点没有发现弹坑，证明导弹在触地前爆炸。

官方媒体阿拉伯叙利亚通讯社报道，以色列战机1日凌晨从黎巴嫩领空向叙利亚首都大马士革周边地区和中部省份霍姆斯的军事设施发射导弹，导致4名平民死亡、21人受伤，叙利亚防空部队对以色列导弹予以拦截。以方暂时没有证实这次空袭。

塞浦路斯军事分析师安德烈亚斯·彭塔拉斯说，依据弹片上的俄文标注推断，那似乎是俄制S-200型防空系统发射的导弹，但“不能确定”；导弹可能受到干扰而偏离方向。

智库“地缘政治塞浦路斯”分析师泽诺纳斯·齐亚拉斯告诉路透社记者，依照S-200防空系统的设计，导弹如果没有击中目标，会在射程尽头爆炸自毁。

塞浦路斯位于叙利亚以西的地中海，上世纪60年代摆脱英国殖民统治宣告独立。这一岛国占据人口多数的希腊族与居于少数的土耳其族长期冲突。土族80年代在北部宣布建立“北塞浦路斯土耳其共和国”，迄今仅获土耳其承认。（安晓萌）（新华社专特稿）

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