谈妥一套特别结算机制 伊拉克继续进口伊朗能源

伊拉克官员披露，经过连月与美国、伊朗方面谈判，谈妥一套特别结算机制，使伊拉克能够继续从伊朗采购能源而不遭受美国制裁。

伊拉克多年来电力短缺严重，全国三分之一电力供应依赖从伊朗进口，包括采购伊朗电力和天然气。不少伊拉克官员估算，需要大约两年才能找到替代进口源。

美国总统唐纳德·特朗普去年5月下令退出伊朗核问题全面协议和分批恢复对伊朗制裁，但给予多个伊朗原油进口方以临时豁免。随后，美国多次对伊拉克延长豁免期，为这一盟友进口伊朗能源“开绿灯”。

美国政府多次说，不允许伊拉克用美元或欧元购买伊朗电力和天然气。

法新社2日以伊拉克3名高级官员为消息来源报道，伊拉克连月与美国、伊朗方面讨价还价，最终确定一套特别结算机制，以确保伊拉克不会能源断供，且伊朗仅能用获取的资金采购食品、药品等人道主义物资。

根据这套结算机制，伊拉克采购伊朗能源，以伊拉克货币第纳尔支付，存入伊朗在伊拉克境内的专门账户；伊朗无法直接从账户提款，但从其他国家采购人道主义物资时可以用这个账户结算。

除伊拉克外，土耳其、欧洲方面也在谋求与伊朗之间建立特别结算机制，以绕开美国对伊朗制裁。（杨舒怡）【新华社微特稿】

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