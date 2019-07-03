美拟对40亿美元欧盟商品征税 针对欧盟补贴空客

美国政府1日宣布打算对40亿美元欧洲输美商品征收额外关税，以期就美欧民航飞机补贴争端向欧方施压。美国一个酒业协会批评这种做法。

美国贸易代表办公室在一份声明中说，这一举措针对“欧洲联盟对大型民航飞机的补贴”，拟定可能需要额外缴税的欧洲商品包括意大利帕尔梅桑奶酪、英国苏格兰威士忌、爱尔兰威士忌和香肠等，以征求公众意见。

声明说，这一清单增加89种商品税目，对先前拟定可能征收关税的欧盟国家产品清单作补充。这意味着，美方拟对欧洲输美商品征收额外关税的规模扩大至250亿美元。

美国贸易代表办公室4月12日发布一份拟向欧洲商品征收关税的初步清单，所涉产品价值210亿美元。美方没有提及征收额外关税的税率。

在世界贸易组织框架下，美国和欧盟各自违规补贴飞机制造商美国波音公司和欧洲空中客车公司的诉讼交锋持续超过14年。

美国蒸馏酒委员会批评政府这一举措将危害美国就业，损害消费者利益。

“我们强烈反对把蒸馏酒产品加入清单，”委员会发言人莉萨·霍金斯说，“从农场主到供应商、再到零售商，蒸馏酒行业供应链各个环节都已经受到对主要贸易伙伴征收报复性关税的负面影响......这些征税只会造成进一步伤害”。（许苏培）【新华社微特稿】

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