章莹颖案嫌犯要求推迟量刑审判 称审查检方证据需时间

据美国中文网报道，7月2日，章莹颖案嫌犯克里斯滕森的辩护律师表示，在原定于7月8日开始的量刑审判前，他们需要更多的时间来审查潜在的证据。

在2日提交的一项动议中，克里斯滕森的辩护律师要求联邦法官排除检察官计划提出的“受害者影响证据”，或者将判决的开始日期推迟到月底。

这些证据包括章莹颖自己的几个视频，以及她的家、学校和七个她朋友的录像采访。辩护律师声称他们需要更多时间将这些视频从中文翻译成英文，如果允许这些视频作为证据，则要求将审判推迟至7月29日。

“这些证据以前都没有向辩方透露过，”联邦辩护律师在动议中写道。“辩方还以书面形式并在2019年6月27日的未决动议听证会中指出，视频是中文的，为了让辩方能够获得其内容的独立翻译，诉讼延期是必要的。”

虽然检察官只计划为陪审团播放约30分钟的录像，但辩方律师表示，检方提供的文件包含“大约60千兆字节的信息，其中包括由143个独立文件组成的27个文件夹”。而且因为这些是视频，而不是书面文件，翻译过程要花费更多时间。

克里斯滕森的辩护团队称，翻译每一小时的视频需要大约五个小时的工作时间。

“因此，总共需要85个小时的工作时间，”他们在动议中说。“鉴于所有翻译人员已经确定的专业承诺，完成工作大约需要四周时间。”

据报道，6月25日，辩方律师曾向法庭提出一项动议称，章莹颖的家人在庭上作证时指控克里斯滕森拒绝提供帮助。辩方律师表示，“这是不准确的证词”，不准确的证词会给陪审团留下被告拒绝提供任何帮助的印象。辩方指出，在克里斯滕森被捕的六个月内，他同意认罪，提供受害者遗骸的位置，并愿意接受终身监禁的处罚。

章莹颖家属代理律师王志东转发的章莹颖家人声明则称，我们对被告的声称表示怀疑，因为他过去曾经多次撒谎。没有任何事情阻止被告认罪。

据当地媒体《新闻公报》报道，辩方提出这项动议旨在为接下来的量刑阶段作铺垫。

美国当地时间6月24日，由12人组成的大陪审团在不到90分钟的时间里，一致裁定克里斯滕森一项谋杀致死罪、两项虚假陈述罪全部成立。下一步，克里斯滕森将面临死刑或终身监禁的量刑。量刑阶段将于7月8日开始，预计将持续两周左右并最终由大陪审团做出裁定。

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