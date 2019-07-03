一名疑似偷渡客男子藏身飞机起落架 降落伦敦前坠亡

人民网讯 据英国媒体报道，一名疑似偷渡客男子7月1日从肯尼亚航空一架航班上坠落，摔落伦敦西南区克利普罕（Clapham）一处民宅花园，当时一名男子正在做日光浴，被从天而降的尸体吓得不轻。

伦敦警方认为，摔落克利普罕民宅花园的男子是躲在这架飞往伦敦希思罗机场的航班起落架舱内。当地一位居民告诉媒体，那天下午他听到一声巨响，之后上楼望向窗外：“起初我以为是一名流浪汉睡在花园里。他衣着完整，但我仔细一看，花园墙上到处都是血。”

有媒体2日刊登的照片显示，花园以石板铺成的地面被撞凹下陷。

警方表示，当这架航班降落希斯罗机场时，在起落架舱发现一只袋子、水及一些食物。英国官员正在查明这名男子身份。（老任）

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