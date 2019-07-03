30万人涌入智利观星胜地 观赏日全食奇观

人民网讯 据法新社报道，南太平洋和南美洲南回归线以南地区2日出现日全食，智利和阿根廷将有大片地区的白昼短暂陷入黑暗。在日食最明显的智利科津波省，已涌入约30万人等待这场天文奇观。

这次日全食带仅宽95英里（150公里）、长6000英里（9600公里），这块狭长区域将涵盖智利和阿根廷。

智利天文学家指出，这场令人屏息的天文现象将于当天下午1时01分（格林威治时间17时01分）从太平洋开始出现，估计日食带将在下午4时38分（格林威治时间20时38分）抵达智利海岸，接着再移到阿根廷东南部。

智利天文基金会（Chilean Foundation of Astronomy）表示，日食带经过的部分地区，将经历超过2分钟的天色全黑。（老任）

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