伊朗浓缩铀存量突破伊核协议上限 仍存转圜希望

伊朗外交部长穆罕默德·贾瓦德·扎里夫7月1日说，伊朗浓缩铀存量已经突破伊朗核问题全面协议所规定的上限。

不过，伊朗外交部一名发言人说，这一过程“可以逆转”。

【“突破上限”】

伊朗学生通讯社援引扎里夫的话报道，伊方所存经过浓缩的六氟化铀超过300公斤。

伊朗法尔斯通讯社报道，伊朗原子能组织将“很快”发布一份关联浓缩铀储存量的报告。

伊朗原子能组织先前说，伊方将在6月27日前突破低浓度浓缩铀300公斤的储存量上限；伊方已经提高浓缩铀产能，但产品维持为低丰度。

伊朗与伊核问题六国2015年7月达成全面协议。协议规定，伊朗在协议生效15年内最多保存300公斤经过浓缩的六氟化铀，丰度最高为3.67%，远低于武器级浓缩铀所需90%以上丰度。

伊方宣布浓缩铀存量突破300公斤不久，国际原子能机构一名发言人说，这一机构人员正在核查伊方浓缩铀存量。

这名发言人告诉媒体记者：“我们的核查人员正在现场。一旦他们核定低浓缩铀的存量，将立即向总部报告。”

国际原子能机构6月26日发布报告，说伊方仍在继续遵守伊核协议，浓缩铀存量没有超出伊核协议上限。

【“可以逆转”】

同一天，伊朗外交部发言人阿巴斯·穆萨维告诉国家电视台记者，伊朗正在逐步中止履行伊核协议部分条款，但这一过程“可以逆转”。

穆萨维同时呼吁欧洲国家做出更多努力，警告道，“挽救协议的时间正在流逝”。

美国去年5月退出伊核协议并恢复和追加对伊制裁，试图以极限施压方式迫使伊方与美方重新谈判。美方同时向欧洲盟友施压，要求对方重新启动对伊制裁，但欧洲方面继续支持伊核协议。

作为美国的盟友和伊朗的“老对手”，以色列支持对伊朗施压。以色列情报和特勤局、即“摩萨德”局长约瑟夫·科亨1日在议会安全会议上说，国际社会应该阻止伊朗“加强浓缩铀活动”。

作为对美方施压的回应，伊朗国家电视台1日播出对外长扎里夫的专访。扎里夫说，“伊朗不会屈从美国的压力”，如果美方希望与伊方谈判，应该首先展现“尊重”。

美国多名官员近期说，愿意“不预设条件”与伊朗对话。只是，美方6月24日对伊朗最高领袖大阿亚图拉阿里·哈梅内伊以及多名高级军官施加经济制裁，伊方随后认定美方无意寻求对话。（郑昊宁）（新华社专特稿）

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