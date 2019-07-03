美边境在押非法移民遭遇非人待遇 处境“骇人”

美国国会一个拉丁美洲裔议员团体7月1日走访美国南部毗邻墨西哥边境多处边防巡逻站。一名在社交媒体上人气颇高的年轻女议员说，巡逻站关押的非法移民承受非人待遇，饱受精神折磨，甚至被迫喝“马桶里的水”解渴，处境“骇人”。

【议员目睹非人待遇】

美国国会拉美裔议员小组代表团当天走访多处边防巡逻站，以验证5月一份政府内部报告对边境“收容”非法移民状况描述的真实性。

离开得克萨斯州埃尔帕索、克林特等边境城市的边防巡逻站后，民主党籍国会议员亚历山德里娅·奥卡西奥－科尔特斯在社交媒体“推特”披露：她亲眼目睹，遭关押的女人们没有水喝，收容管理人员让她们“喝马桶里的水”。

奥卡西奥－科尔特斯写道，“我挤进一间关押女性的监室，开始与她们攀谈，其中一人把边防人员对待她们的方式称作‘心理战’……不只是孩子，人人如此。人们喝马桶里的水，而边防人员在国会议员面前大笑”。

她说：“迄今看到的境况骇人。难以对问题的严重性轻描淡写。”

奥卡西奥－科尔特斯认为，边防巡逻站把移民“当动物对待”，构成“系统性虐待”。

美国总统唐纳德·特朗普2017年就任以来收紧移民政策，向边境增派军警，以打击非法越境现象，仅5月就拘留非法越境人员14.4万人。大批来自中美洲和墨西哥的非法移民被关押在南部边境，等待遣返或送至第三国。

多家美国和国际民权团体指认非法移民在美方边境设施受到非人道待遇，家庭成员、尤其儿童被迫骨肉分离。

【边防机构自觉“尴尬”】

美国政府一个内部监督机构5月发布报告，描述得州埃尔帕索关押非法移民的设施“过度拥挤，达到危险程度”；多名移民律师6月说，数以百计非法移民儿童关押在克林特，卫生条件极差。

美国国土安全部监察长办公室7月1日发布多份文件，佐证5月那份报告的内容。文件披露，边防巡逻队担心安置非法移民的设施过于拥挤、不卫生，可能触发暴动，因而“保持武装”；他们为埃尔帕索在押人员的状况“尴尬”，感受“挫折”。

路透社报道，这批文件所涉情况是国土安全部巡视员5月7日走访边防设施时发现。埃尔帕索边防设施关押非法移民756人，其中一半以上待在监室外，监室内关押人员是可容纳人数上限的5倍。巡视员看到一些在押人员“无立足之地”，不得不“站在马桶上”。

代理国土安全部长凯文·麦卡利南1日说，准备前往萨尔瓦多和洪都拉斯，与两国政府官员讨论“非正常移民的根本原因”。麦卡利南上周出席在危地马拉召开的会议，讨论“安全第三国”协议，即要求危地马拉接收过境赴美的中美洲非法移民并受理他们的庇护申请。

美墨边境扣押的非法移民多数来自这三个中美洲国家，为逃离贫困和暴力、寻找就业机会，徒步或搭车北上，试图经由墨西哥进入美国。

【“群聊”暴露官员冷漠】

美国非营利新闻网站“为了人民”爆料，社交媒体“脸书”一个私人群组取笑非法移民死亡事件。

报道说，这个群组2016年8月创建，由9500名现任或前任海关与边境保护局官员组成。一名16岁危地马拉少年在押期间丧命，群组成员就这一事件的议论显现戏谑和冷漠，如“噢，好吧”“如果他死了，就死了呗”。

经常批评海关与边境保护局的奥卡西奥－科尔特斯沦是这个群集体贬损的对象。群成员贴出涉及她个人隐私的造假照片，发布带猥亵色彩的议论。

法新社报道，边防巡逻队队长卡拉·普罗沃斯特谴责“为了人民”网站曝光的群组发帖内容“绝对不恰当”，承诺追究违规雇员的责任。作为上级机构，海关与边境保护局已经启动调查，承认这一群组成员可能包含属下部分雇员。

联邦众议院国土安全委员会主席、民主党人本尼·汤普森在一份声明中说，这个群“可憎、可耻”，涉事人员理应受到撤职处分，“不配代表美国执法机构”。（陈丹）（新华社专特稿）

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