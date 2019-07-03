喜马拉雅山南麓的尼泊尔现在拥有了一座现代化水泥厂，让尼泊尔的工业发展焕发新的生机。中国与尼泊尔在尼中南部合资建设的红狮希望水泥厂，是迄今为止尼泊尔制造业最大一笔外国直接投资工业项目，总投资3.5亿美元。这一项目用低碳、安全、环保方式生产水泥，助力当地经济社会发展，为两国共建“一带一路”谱写了合作新篇。

绿色技术，生产更加环保

尼泊尔红狮希望水泥项目由中国红狮集团与尼泊尔希望水泥集团共同投资建设，位于尼泊尔蓝毗尼专区纳瓦尔帕拉西县，厂区面积1000亩。两年前，记者曾驱车前往项目厂区采访，直线距离12公里的进厂路足足用了一个半小时。如今，这段路已经变成平坦的水泥路，只要十几分钟就能到达工厂门口。沿途，水泥砖房多了起来，工厂附近的纳瓦萨迪村有了第一家加油站、银行、汽车4S店等。

一座现代化的水泥厂已经拔地而起，这里有红白相间的高大厂房，也有100多米高的预热器（见图，红狮希望水泥厂提供）。工厂依山傍水，与大自然浑然一体，各处都体现着绿色发展的理念。项目2017年1月主体工程开工建设，2018年5月投产，用时仅16个月，即建成一条日产6000吨熟料水泥生产线并配套12兆瓦余热发电系统。

除了余热发电，这座水泥厂还使用了新的环保工艺，最大限度减少污染。红狮集团尼泊尔区域总经理刘漱光介绍说，工厂采用新型干法工艺，用“低碳、安全、环保”方式制造水泥，工艺、技术、设备均处于国际一流水平。

红狮希望水泥有限公司副总经理高拉夫表示，中国的投资让这座小山村在短时间内成为繁华小镇。“短短两年时间，中国朋友把不可能变成了可能，我们这里发生了翻天覆地的变化。”

质量过硬，填补市场空白

在纳瓦尔帕拉西县，主干道上最显眼的广告就是红狮水泥广告。42岁的克里斯纳是红狮水泥在该县的一级代理商。他说，今天早晨刚拉来的4车水泥，已经销售一空。

“中国技术生产的水泥强度高，质量过硬，大受市场欢迎。”克里斯纳说，“客户都争抢着用中国技术生产的水泥。现在，凭借这一品牌的水泥，我们已经占到县里市场份额的约60%”。

据了解，红狮水泥在尼泊尔经多家机构检测，各项质量指标均名列前茅，强度检验结果高出尼标准一倍多，这使红狮水泥品牌知名度迅速攀升。目前红狮希望水泥厂为超过80%的尼泊尔水泥生产企业提供熟料。

中尼合作生产水泥改变了尼泊尔每年消耗大量外汇购买水泥的历史。红狮希望水泥厂投产后，年产水泥熟料200万吨左右，约占尼泊尔水泥熟料市场1/4，有效填补了市场，为尼泊尔节省下约2亿美元外汇。红狮希望水泥厂年产高标号水泥填补了尼泊尔市场的空白。

“通过努力，尼泊尔的水泥正从奢侈品变为日用消费品。”刘漱光介绍，红狮希望水泥有限公司已经成为尼目前最大的水泥生产企业。尼政府充分肯定该项目对尼经济社会发展作出的贡献，授予该项目“中国企业投资荣誉奖”“最佳外国直接投资项目奖”等。

创造就业，民众过上好日子

今年6月，红狮希望水泥厂向帕罗帕县尼斯迪镇第七村小学捐款70万尼卢比（1美元约合110尼卢比）用于修缮学校操场。小学校长德克表示，“非常感谢中国公司对尼泊尔教育的支持！”

尼斯迪镇镇长姆库塔告诉记者，他们世代居住在大山里，原来进村只有羊肠小道，所有物资和水都要肩扛背驮。现在中国公司修建了道路，人们搭车几个小时就到县城。“中国公司为我们当地经济作了太多的贡献，帮我们过上了好日子。”

水泥厂还为当地创造了就业。卡纳尔是水泥厂的电工组组长，他要养活一家人。他说，“我在这里工作，极大缓解了生活压力。更重要的是，这里一切设备和技术都是新的，我学习了更多先进的技术。”像他这样的当地工人，红狮希望水泥厂雇用了400多名。加上建设高峰用人和间接就业，带动当地就业超过万人。

尼泊尔财政部长卡蒂瓦达2018年年底视察该水泥厂时表示，非常欣赏红狮集团的跨国发展理念、工艺环保水平及建设速度，该项目极大提升了尼泊尔水泥工业整体水平，为尼泊尔基础设施建设提供了优质水泥，成为尼泊尔经济发展“新引擎”，正在形成示范引领和带动效应。

（本报加德满都电）

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