徜徉在中西文化交融中

“中西文化互为镜像。通过良性互动，两种文化对我的学习、创作可以产生正面作用。”近日，旅美华人作曲家梁雷在接受采访时表示。

梁雷创作体裁之广，几乎涵盖了严肃音乐的各个方面。从经典的弦乐四重奏编制，到现代的电子音乐，他从不在音乐形式上为自己设限。而梁雷的跨文化背景，使他能够在东西方两大文化环境中源源不断地汲取创作灵感。

激发对中文的感知

1972年，梁雷出生于北京的一个音乐世家。受父母熏陶，梁雷自小就展现出独特的音乐天分，6岁时写出自己的第一部音乐作品。

在中央音乐学院附中接受专业训练后，年仅17岁的梁雷只身赴美国留学，先后在新英格兰音乐学院和哈佛大学取得学士、硕士、博士学位，2008年起在加州大学圣地亚哥分校任教至今。

“出国以后才意识到，自己之前都没有进过真正的图书馆。”梁雷坦言，到美国读中学后，因为缺乏中文语境，他自己开始手抄书，并通过和父母写信、每年写中文文章等方式，激发自己对中文的感知。

中国美学是精神家园

从佛学禅修中获得启发，本科期间梁雷创作的钢琴独奏《园之八》让人感受到呼吸放松的状态；受中国书画艺术影响，梁雷运用特殊演奏法，用作品《千山万水》展现出音乐空间中的山水气韵；嵌入内蒙古民歌元素，梁雷运用残缺萨克斯，在作品《潇湘》中把主人公哭腔般的哀鸣展现得淋漓尽致……

“中国美学对我的影响很深，可以说是我的精神家园。”梁雷说，自己研究中国绘画、哲学史等书籍的时候，不只是出于好奇，更不是为了在创作上贴一些“中国标签”，而是因为欣赏这种美。

“热爱中国文化，但不依赖它；敬仰西方文化，但不跟随它。”梁雷说，许多青年作曲家都游走在几个语境、多种文化之间。要保持自己的独立性与实力，需要先深入了解中西方文化，具备“又中又西”的知识框架，然后逐步超越二元文化对立，重新发掘自己根基，朝“不中不西”的方向努力。

探索新的音乐空间

多年来，梁雷获得多项世界重要奖项，包括“罗马奖”、古根海姆奖、谢尔盖·库萨维茨基音乐基金奖、美国国家艺术基金奖等，其作品《潇湘》获2015年普利策作曲奖最终提名。

但对于这些，梁雷一笑置之。“一个人追求的东西不能以奖项为标志，外在的东西并不能给自己带来信心，而是要对自己有要求。”

学生时代，梁雷只有研读过一定数量的书、分析过一些作品后，才会向自己敬重的老师求教，否则“不敢浪费老师的时间”。

如今，这也成为梁雷教导学生的准则。“我经常提醒学生，要明白自己的短处在哪里，及时补上，才能为自己赢得信心。”

多年来，梁雷展开跨领域合作，不断探索新的音乐空间。目前，他正与加州大学圣地亚哥分校海洋研究所展开合作，在海底收集北冰洋冰层碰撞、移动、摩擦及海底生物等声音，以聚焦环境保护议题。

“很多声音是我们之前没有听过的。”梁雷说，希望借此更深入探索生态环境问题，让音乐真正与科学相结合。

（来源：中国新闻网）

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