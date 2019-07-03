塔利班接连制造骇人爆炸事件 阿富汗和平进程再蒙阴影

人民网伊斯兰堡7月2日电 （记者 丁雪真）尽管阿富汗塔利班组织代表正在卡塔尔首都多哈同美国政府阿富汗和解事务特别代表扎尔梅·哈利勒扎德率领的代表团进行去年以来的第七轮和谈，但在和谈开始后的三天内，塔利班接连制造的骇人爆炸事件，再度为阿富汗和平进程蒙上阴影。

据阿富汗帕杰瓦克通讯社报道，当地时间1日上午8时45分左右，阿富汗首都喀布尔市中心美国大使馆和阿富汗国防部建筑附近发生严重汽车炸弹袭击，造成至少6人死亡、84人受伤，爆炸地点周边建筑物受损严重。阿富汗公共卫生部发言人瓦西德拉·马亚尔通过社交网络透露称，喀布尔爆炸事件造成了包括26名儿童和6名妇女在内的116人受伤，其中多人伤势严重。

据阿富汗黎明新闻网报道，当天上午，袭击者先是引爆了一辆装满爆炸物的卡车，紧接着5名武装分子开始对附近的阿富汗国防部物流和工程中心发起进攻。阿富汗塔利班组织随后发表声明宣布本次袭击事件负责。塔利班发言人扎比胡拉·穆贾希德称，袭击目标是阿富汗国防部设施。袭击发生后，阿富汗安全部队赶往现场并封锁了该区域，随后与武装分子展开交火。当地时间下午4时35分左右，阿富汗内政部发言人纳斯拉特·拉希米表示，5名袭击者全部被阿富汗安全部队击毙。

6月29日，塔利班方面与美国政府代表在卡塔尔首都多哈开启了第七轮和谈，谈判涉及4项议题：反恐承诺、外国军队撤出、阿富汗内部对话和永久停火。然而和谈开启当天，塔利班便在阿富汗南部坎大哈省发动了爆炸袭击，造成至少8名独立选举委员会雇员死亡。1日，正值美国方面与塔利班组织的第七轮和谈进入到第三天，当天的袭击事件受到了阿富汗国内外舆论的猛烈批评，也加剧了各方对塔利班的不信任。

分析人士认为，尽管这并非塔利班首次在和谈期间对阿富汗政府发动袭击，但是其行为再度为阿富汗和平前景蒙上了阴影。美国哥伦比亚广播公司援引一名不愿具名的阿富汗政府高级官员称，1日发生在喀布尔袭击事件表明，美国与塔利班之间的谈判为阿富汗真正带来和平的希望渺茫。

阿富汗总统发言人赛迪克·赛迪齐表示，总统加尼强烈谴责这起恐怖袭击事件，和平是阿富汗人民和政府的基本优先事项，然而袭击事件表明塔利班毫不在意和平。

联合国驻阿富汗援助团认为，袭击事件发生在周边学校孩子们到校上课的时间，凸显了其策划者和发动者对“无辜平民生命安全的公然漠视”。“这种不顾平民安全的有预谋的极端暴力行为，性质极其恶劣。”联合国秘书长阿富汗事务特别代表山本忠通指出，在平民居住区使用爆炸物持续对阿富汗平民造成巨大伤害。

美国国务卿蓬佩奥日前在突访阿富汗期间曾表示，美方希望能够在9月阿富汗总统大选开始前达成协议。但是有评论认为，在塔利班袭击势头高涨的背景下，华盛顿迫切期待与塔利班尽快就撤军和停火等议题实现突破引发国际社会担忧。

瑞典斯德哥尔摩大学国际关系学院阿富汗问题研究员瓦里斯·萨巴赫近日在阿富汗卡玛通讯社发表文章称，“如果特朗普政府急着与塔利班达成某种和解协议，那其中一定少不了对人权特别是妇女权利保障的缺漏。大多数阿富汗人都在害怕其自由和权利将因这一和解的达成而遭到限制。”

萨巴赫认为，这种和解协议除了作为特朗普的外交政绩助其连任以外别无它用，不仅如此，还将对阿富汗人民来之不易的胜利造成巨大破坏。

当前，阿富汗和平进程进展缓慢。据悉，德国和卡塔尔2日宣布将于本月7日至8日在卡塔尔首都多哈联合举办阿富汗内部对话。阿富汗黎明新闻网援引德国政府阿富汗和巴基斯坦事务特别代表马库斯·波策尔称，阿富汗正处于实现和平进程的关键时刻，阿富汗人内部的直接对话对于任何进程而言都必不可少。波策尔说，“只有阿富汗人才能决定这个国家的未来。”

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