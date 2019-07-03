世界经济论坛第十三届新领军者年会（夏季达沃斯论坛）于7月1日至3日在辽宁大连举行。来自100多个国家的近2000名嘉宾，近距离感受中国的变化。2019夏季达沃斯，成为传播中国声音的平台。

年会期间，各国政商学界与媒体一起探讨交流，就工业4.0所要解决的问题及建立新国际公共关系规则，进行有效互动，紧紧围绕新技术、新理念、新模式、新业态等展开广泛深入研讨，把脉全球经济新趋向，探寻世界发展新方向，求解国际合作新走向。

记者在夏季达沃斯年会会场看到，多场互动式会议、电视会议在论坛厅、演播厅陆续举行，参会嘉宾展开思想碰撞。谈起今年夏季达沃斯年会主题“领导力4.0：全球化新时代的成功之道”，2019大连夏季达沃斯年会联席主席、瑞士德科集团首席执行官阿兰·德海滋介绍：“领导力也是一种角色模型，很多人特别是青年一代在寻求这种领导力，一种引领企业商业的全新方式，他们可以对社会有积极的影响，这对未来社会至关重要。”

“企业是经济的基本细胞，企业兴则经济兴。”中国化工集团董事长宁高宁说， “中国企业开始变得更加重视技术进步，重视长远发展。而中国企业的转型升级，将推动中国经济实现转型升级。中国经济转型升级，制造业首当其冲。”如今，中国制造业正朝着技术含量高、附加值高的方向发展。

辽宁是工业制造业大省，尤其重视实体经济发展。今年，辽宁议题首次登上夏季达沃斯年会。辽宁策划并推动的议题—“塑造中国未来金融业”，被安排在今年夏季达沃斯200场会议的首场。辽宁企业家在夏季达沃斯论坛上，勇于走向国际舞台，面向世界，分享经验和观点。

辽宁省主讲嘉宾大连商品交易所理事长李正强，结合大连商品交易所深化多元开放转型，阐释了自己的观点。李正强认为：“由远期、期货、期权和互换等工具构成的衍生品市场，能够为企业提供有效的价格风险管理平台，在实体经济高质量发展的过程中，实体企业需要具备风险管理能力、用好衍生品市场，以应对大宗商品价格波动的冲击。虽然大宗商品价格有所波动，但相关商品衍生品交易理性，期货套期保值功能有效发挥，在稳定市场、对冲风险方面发挥了积极作用。”

“能将衍生品市场发展纳入达沃斯议题，实属不易！”李正强在年会结束后感慨地说。2014年，大连商品交易所被正式吸纳为夏季达沃斯年会的会员。李正强从第一次参加夏季达沃斯年会开始，接连两次提议在年会期间举办期货市场论坛，吸引全球各地的交易所参加。在他看来，这既是对夏季达沃斯年会内容的丰富，也将对中国的期货市场和大连的区域性金融中心建设产生推动作用。

微神马科技（大连）有限公司董事长兼CEO曹天佑说：“夏季达沃斯年会与会嘉宾的一些新颖观点让我大开眼界，与会嘉宾所讲的实体经济如何化解风险，对自己刚起步的金融科技企业很有启发，在企业解决了融资难、融资贵问题获得足够的资金后，还需要提高资金使用效率和风险管理能力。”

借助夏季达沃斯平台，辽宁展示发展成就，分享中国经验。在筹办今年夏季达沃斯年会期间，大连市政府成立了专门的议题组，其职责之一就是根据国际、国内经济形势，提出涉及中国特别是辽宁经济社会可持续发展的重要议题。议题组汇聚辽宁省高校的智库专家，经过广泛发动，研究提出了12项议题和3项日程。在此基础上，与世界经济论坛积极协商，争取将与辽宁经济社会发展相关的议题纳入年会的议题范围。最终，由大连市提交的涉及中国金融衍生品发展和外商投资法解读两项议题成为本届年会正式议题，名称分别确定为“塑造中国未来金融业”和“中国对外国企业采取的新政策”，议题吸引了众多嘉宾参与讨论。

《 人民日报 》（ 2019年07月03日 14 版）

(责编：李圆征(实习生)、刘洁妍)