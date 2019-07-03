中日产业合作论坛在东京举行

本报东京7月2日电 （记者刘军国）由中国投资有限责任公司和野村控股集团等日本五大金融机构联合举办的中日产业合作论坛7月1日在日本东京召开，来自中日政商界的近800家机构和1300余位代表参加了论坛，就如何促进双方地方政府合作、推进双边产业互利发展、加强金融投资合作等议题展开研讨。本次论坛促成了近100场中日企业“一对一”合作洽谈。
中国驻日本大使孔铉佑表示，论坛以中日产业合作为主题，这是两国务实合作的重要组成部分，对推动双边关系持续健康发展发挥着不可或缺的作用。
野村控股集团首席执行官永井浩二表示，相信论坛可以促进日中双方经济文化交流、金融及经济政策协调发展，推进民间产业的交流与协作。
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