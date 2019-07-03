一带一路倡议的愿景令人称赞

美国智库亚洲协会政策研究院6月发布题为《为“一带一路”倡议导航》的研究报告。该报告由美国前助理国务卿丹尼尔·拉塞尔带领一个研究小组完成，报告由前言、简介、调查结果、政策建议和结论等几部分组成，积极评价“一带一路”倡议的初衷和意义，同时提出了一些建议。
“‘一带一路’将形成中国与世界之间新的贸易和互联互通走廊。”亚洲协会政策研究院院长、澳大利亚前总理陆克文在报告前言中写道。亚洲协会政策研究院认为，有必要对“一带一路”倡议进行详尽的分析，“期待‘一带一路’倡议在可持续发展、经济、环境和社会领域持续产生效益”。
“基础设施支持经济增长，并能增进社会福祉。”拉塞尔在报告中说，“一带一路”倡议的愿景令人称赞，有助于满足人们对基础设施建设的迫切需要。它支持贸易、金融、人文领域的互联互通，鼓励加强政策协调，促进资金融通。
“显而易见，中国参与的大规模基础设施合作项目受到了发展中国家的欢迎。”拉塞尔说，“发展中国家官员指出，‘一带一路’项目从规划、融资到建设，其速度远远快于由多边开发银行或其他国家投资的项目，而且附加条款也更少”。
该报告认为，“一带一路”倡议能够满足亚洲巨大的基础设施建设需求，这远远超过多边开发银行、国际发展援助所能提供的帮助。“一带一路”倡议规模宏大，能够为项目所在国带来巨大收益。
第二届“一带一路”国际合作高峰论坛期间，中方同各方发布《“一带一路”债务可持续性分析框架》《廉洁丝绸之路北京倡议》《“创新之路”合作倡议》等多份文件。报告认为，这些政策文件所指明的方向与该报告的主旨及建议是一致的。
（本报华盛顿7月2日电）
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