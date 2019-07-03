第二届万寿国际安全研讨会开幕式在京举行

本报北京7月2日电 （记者暨佩娟、王迪）第二届万寿国际安全研讨会开幕式2日在北京举行。全国政协副主席、中国人民争取和平与裁军协会会长马飚出席并发表主旨讲话。

马飚表示，在当前国际形势下，各方要做大国安全合作的助推器、地区热点问题的冷却剂、应对安全挑战的智囊团、践行安全新理念的引领者，坚守和平初心、担负时代责任，为维护国际及地区的和平、安全与稳定贡献智慧和力量。

中联部部长宋涛主持开幕式，表示期望与会各方共同探讨全球安全之道。俄罗斯联邦公众院副主席谢尔盖·奥尔忠尼启则、美国前总统里根特别助理道格拉斯·班多等外方代表分别致辞。

研讨会由中国人民争取和平与裁军协会主办，主题为“大变局下的全球安全”，来自20多个国家的政要、安全问题专家、和平组织代表参加。

《 人民日报 》（ 2019年07月03日 03 版）

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