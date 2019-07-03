许其亮魏凤和分别与新西兰国防部长会见会谈

新华社北京7月2日电 （记者梅常伟）中央军委副主席许其亮、国务委员兼国防部长魏凤和2日分别在京与新西兰国防部长马克会见、会谈。

许其亮在会见时说，建交47年来，中新关系取得长足发展，一直走在中国与西方发达国家的前列。2014年，习近平主席成功访新，将中新关系提升为全面战略伙伴关系，为两国关系发展指明了方向。发展中新全面战略伙伴关系，符合双方的根本利益。近年来，中新两军认真落实两国领导人达成的重要共识，防务交流合作的高度、广度和深度不断拓展。下一步，中新两军要不断探索、挖掘合作新领域，共同规划好两军发展新方向，努力实现防务合作提质升级。

马克说，新中关系良好，希望进一步深化两军交流合作，推动新中防务关系不断向更高水平发展。

魏凤和在会谈时说，中新在促进世界和平、稳定与发展方面拥有广泛的共同利益。在两国元首引领下，中新两军关系保持良好发展，高层往来、磋商对话、人员交流、联演联训、多边合作等成果丰硕。双方要进一步落实两国领导人重要共识，深化战略互信，拓展务实合作，打造更加紧密的防务安全合作关系，为发展中新全面战略伙伴关系作贡献。

马克表示，新方愿同中方深化各领域务实交流合作，推动两国两军关系不断向前发展。

《 人民日报 》（ 2019年07月03日 03 版）

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