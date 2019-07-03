许其亮魏凤和分别与新西兰国防部长会见会谈

新华社北京7月2日电 （记者梅常伟）中央军委副主席许其亮、国务委员兼国防部长魏凤和2日分别在京与新西兰国防部长马克会见、会谈。
许其亮在会见时说，建交47年来，中新关系取得长足发展，一直走在中国与西方发达国家的前列。2014年，习近平主席成功访新，将中新关系提升为全面战略伙伴关系，为两国关系发展指明了方向。发展中新全面战略伙伴关系，符合双方的根本利益。近年来，中新两军认真落实两国领导人达成的重要共识，防务交流合作的高度、广度和深度不断拓展。下一步，中新两军要不断探索、挖掘合作新领域，共同规划好两军发展新方向，努力实现防务合作提质升级。
马克说，新中关系良好，希望进一步深化两军交流合作，推动新中防务关系不断向更高水平发展。
魏凤和在会谈时说，中新在促进世界和平、稳定与发展方面拥有广泛的共同利益。在两国元首引领下，中新两军关系保持良好发展，高层往来、磋商对话、人员交流、联演联训、多边合作等成果丰硕。双方要进一步落实两国领导人重要共识，深化战略互信，拓展务实合作，打造更加紧密的防务安全合作关系，为发展中新全面战略伙伴关系作贡献。
马克表示，新方愿同中方深化各领域务实交流合作，推动两国两军关系不断向前发展。
姚培生：从外交到文学 做传播中国的使者 从1973年进入外交部工作到2006年退休，姚培生曾担任吉尔吉斯斯坦、拉脱维亚、哈萨克斯坦、乌克兰大使。几十年来，他一直为中国外交事业贡献着自己的力量。近日，姚培生接受了人民网的专访，讲述了自己数十年的外交人生。【详细】
外交部：希望美方能同中方相向而行 过去这一周，G20大阪峰会是国际舆论关注的焦点。针对峰会上对中美元首会晤有何期待？外交部发言人作出回应。此外，就朝美关系、美联邦快递公司“误退”华为手机、海湾紧张局势等热点问题，我外交部发言人也进行了有理有利有节的精彩回应。让我们一起回顾这些精彩瞬间。【详细】