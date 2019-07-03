中国为全球农业发展作出巨大贡献（国际论坛）

■中国向全球发展中国家提供了丰富的技术援助、资金支持和发展解决方案

中国用仅占全球9%的耕地和6.4%的淡水，养活了全球近20%的人口。联合国粮食及农业组织（简称联合国粮农组织）自豪见证了中国对全球农业发展作出的巨大贡献。

如今，中国在国际舞台上发挥着重要的政治和经济作用。过去几十年来，世界各地的发展中国家都将中国在经济发展方面取得的成就作为榜样。

中国抗击饥饿的成果让人印象深刻，为全球“减贫减饥”作出了突出贡献。中国是少数提前实现“减饥”目标的国家之一，实现了联合国千年发展目标，即从1990年至2015年间完成饥饿人口占总人口的比例减半的目标。

中国在农业研究方面不断地深入和创新，让这个国家在这一领域取得了卓越成就，也让中国可以帮助更多发展中国家以可持续的方式应对众多全球挑战。其中，生物技术、生态农业、气候智能型农业对于提高农业产出和农民生活质量起到了至关重要的作用。此外，中国在信息和通信技术方面的实力非常强大。随着通信技术日益普及，中国的小农生产者正在进行全新且高效的尝试，以应对价格、天气、金融等挑战，农民生活得到了全面的改善。所有的这些在很大程度上都依赖于中国的尖端研究，中国也正在积极将这些前沿技术与全世界分享，让诸多国家从中受益。

我还要赞扬中国对南南合作的大力支持。南南合作是联合国粮农组织推动的发展模式，在为广大发展中国家创造就业机会、建设基础设施和促进贸易方面富有成效。迄今，中国政府已为中国—联合国粮农组织南南合作计划拨款8000万美元，以支持发展中国家之间的知识共享和技术转让。自1996年该计划启动以来，中国已在非洲、亚洲、拉丁美洲、加勒比地区和南太平洋地区的37个国家派驻了超过1000名专家和技术人员。这些中国专家在农业机械化和机械制造、农产品销售、农林业和食品加工、水产养殖、作物生产和园艺、畜牧等众多领域传授先进技术，为这些国家的农业发展作出了巨大贡献。

联合国粮农组织很高兴见证了中国从受援国向主要援助国的转变，中国向全球发展中国家提供了丰富的技术援助、资金支持和发展解决方案。

此外，中国在预防跨界动物疾病方面也发挥起主导作用，加强了对大湄公河次区域动物产品跨境贸易的控制和监测。在与联合国粮农组织的合作中，中国推动了一系列包括古典猪瘟、非洲猪瘟、口蹄疫和小反刍兽疫等对抗动物疫病更安全的做法，以发现和预防动物疾病的传播。

在经过近10年的稳步下降后，过去3年内全球饥饿人口又出现激增态势，当前全球粮食问题依旧面临着巨大的挑战。要想在2030年前实现零饥饿的目标，需要各个国家携手努力，互助共进。无疑，中国将在这个过程中扮演重要角色。

（作者为联合国粮食及农业组织总干事）

《 人民日报 》（ 2019年07月03日 03 版）

(责编：马昌、袁勃)