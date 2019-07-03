希腊央行预测2019年希腊经济增长1.9%

新华社雅典7月2日电 （记者于帅帅）希腊央行日前发布报告，预测希腊经济2019年增长1.9%，2020年增长2.1%。

根据希腊央行1日发布的年度货币政策报告，今年希腊主要预算盈余预计将占国内生产总值的2.9%，低于希腊政府此前与国际债权人达成的目标。

希腊央行表示，希腊经济仍面临诸多挑战，未来需要增加投资，并保持近来形成的积极的资本市场环境。

自2010年起，身处债务危机的希腊无法从国际市场获得长期债券融资，除从国际债权人提供的三轮救助获得资金外，还通过每月拍卖短期国债来偿还到期债务及满足国内融资需求。去年8月，希腊退出最后一轮救助后开始逐渐重返国际债券市场。今年3月初，希腊发行了2010年以来的首只10年期国债。

希腊统计局先前公布的初步数据显示，希腊2018年经济增长率为1.9%。

《 人民日报 》（ 2019年07月03日 16 版）

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