书店的“颜值”和“价值”（环球走笔）

走进位于阿根廷首都布宜诺斯艾利斯的雅典人书店，你可能瞬间会有点恍惚——圆柱形大厅以柔和的金色为基调，环顾四周无不是精致典雅的装饰，抬头可见绘着优美壁画的穹顶，而在入口正前方，舞台上深红色的幕布已经拉开……这真的是一家书店吗？没错，这是一家在各种“最美书店”榜单上都不会落选的书店。它的前身，是1919年开业的大光明剧院。

那时的布宜诺斯艾利斯是重要的港口和商业中心，随着大量移民尤其是欧洲移民涌入，形成了浓厚的文化艺术氛围。大光明剧院既延续了辉煌，又融入了拉丁风情，知名探戈艺术家在此登台献艺。后来，剧院改建成电影院，并放映了阿根廷第一部有声电影。随着时代发展，市中心的电影院不再时髦，经营难以为继，最终在2000年易手为书店。

书店经营方对这栋历史建筑改建之初，遭遇了一些阻碍，不过当书店开张，反对声渐渐消失了，因为人们看到古老剧院焕发了新生——建筑的精髓得以保存，并变得更明亮和整洁，观众座椅被一排排书架代替，靠近舞台的包厢成了阅读区，舞台也被完整保留下来，只是现在这里变成了饮品区，出现在台上的不再是演员，而是一边喝咖啡一边看书的读者。

漫步于书店，可以看到很多游客。在这座有着“世界书店之都”美称的城市，雅典人书店已然成为一个著名景点。店员很乐意帮游人拍照，并总能娴熟地找到最佳角度，以便最大限度展现建筑之美。大概他们也知道，“最美”标签就是吸引人们前来的最重要原因之一，这家书店的价值不仅是售卖图书，也在于为人们提供美的享受。在电子书日益盛行的今天，愿意前往书店购书的人，眷念的不仅仅是纸的质感，更是一种审美情趣和生活方式。

这也是类似的实体书店走红的原因——有“颜值”更有“价值”，涵养着公众对“美”的认知。荷兰“天堂书店”位于拥有近800年历史的教堂之内，高大的穹顶与精美的壁画为书籍平添一份神圣感；葡萄牙的莱罗书店建筑古典华丽，造型对称的曲线形楼梯浪漫而梦幻，据说《哈利·波特》作者罗琳便是在此获得了一些关于魔法世界的灵感。

“美”的标签有着深刻内涵。早在18世纪，德国哲学家席勒提出“美育”概念，希望通过美的教育和鉴赏力的培养，帮助人们重新成为“完整的人”。今天，我们依然可以通过美育，帮助人们摆脱精神生活的贫乏、低俗与焦虑。

雅典人书店每年接待的访客超过100万。人们在这里选购书籍与音像制品，感受建筑之美，也乐于参加这里举办的演讲、签售、展览等活动。融合了美学、知识与趣味的“最美书店”，无疑是美好精神家园的一个象征，可以在某种程度上承担起美育的功能，提升人们的审美和素养——甚至一个城市的气质和格调，为寻找“诗意栖居”的心灵，提供一片远离尘嚣的绿洲。

《 人民日报 》（ 2019年07月03日 16 版）

(责编：马昌、袁勃)