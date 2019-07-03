中国向黎巴嫩交付一批人道主义援助物资

据新华社贝鲁特7月2日电 （记者李良勇）中国政府2日向黎巴嫩政府交付一批紧急人道主义援助物资，用于帮助在黎巴嫩的叙利亚难民以及接纳难民的黎方社区。
当天，中国驻黎巴嫩大使王克俭和黎巴嫩社会事务部长里夏尔·库尤姆吉安分别代表本国政府在交接证书上签字。
王克俭说，中方此次援助大约1000吨小麦，是落实中国政府先前作出的有关对外援助承诺的一部分，以帮助黎巴嫩、叙利亚等国缓解人道状况和进行重建。他说，希望这些援助有助于缓解叙利亚难民以及黎方社区的人道状况。
库尤姆吉安感谢中方新一轮人道援助。他说，这并非中方首次向黎方提供援助，希望今后进一步加强黎中两国人民之间的友好、合作关系。
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