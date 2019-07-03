中国安道尔举办建交25周年庆祝活动

本报安道尔城7月2日电 （记者姜波）为庆祝中国和安道尔建交25周年，中国驻西班牙大使馆与安道尔政府7月1日在安道尔举办中安企业家交流洽谈会、中国传统音乐会和建交招待会等多场活动。中安双方高度评价建交25年来双边关系取得的长足发展，肯定中安在国际和多边事务中的密切协调配合，共同探讨开辟未来双方合作新渠道。

中国驻西班牙兼驻安道尔大使吕凡表示，1994年中国成为首批与安道尔建立外交关系的国家。建交25年来，中安关系持续稳定发展，已成为大小国家平等相待、共同发展的典范。中欧关系发展离不开包括安道尔在内的欧洲各国支持和参与，中方愿同安道尔及欧洲各国一道抓住和平发展机遇，共同推动中欧关系健康稳定发展。

安方表示，关注中国提出的“一带一路”倡议，期待深入研究参与相关合作的可能性，希望更多参与中国举办的国际经贸活动，提高安在华知名度，推动更多中国游客赴安旅游。

《 人民日报 》（ 2019年07月03日 16 版）

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