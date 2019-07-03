经贸摩擦加剧韩日紧张关系

韩国外交部7月2日表示，韩国政府对日本日前宣布将加强对出口韩国的半导体材料进行管控表示严重关切，并敦促日方撤回这一措施。韩国舆论认为，日本将韩日间因劳工赔偿、“慰安妇”等问题引发的外交风波扩大至经贸领域，加剧了韩日两国的紧张关系。

日本经济产业省1日宣布，将对出口韩国的半导体材料加强审查与管控，并将韩国排除在贸易“白色清单”之外。据《日本经济新闻》报道，此次限制向韩国出口的半导体材料主要是用于有机EL面板生产的氟聚酰亚胺、抗蚀剂和高纯度氟化氢。它们是智能手机、芯片等产业中的重要原材料。对于日方的决定，韩国产业通商资源部长官成允模1日表示，韩国将采取包括诉诸世贸组织在内的措施反制日本政府限制对韩出口的经济报复措施。

日本拟从本月4日起将韩国剔除出“白色清单”，这意味着日本供应商今后每次对韩出口都必须向政府申请，审查时间通常为90天左右。日本媒体评论称，由于日本政府基本不会批准申请，这实际上等于禁止向韩国出口半导体材料。韩国《中央日报》报道称，由于被限制产品的货源大部分依靠日本，替代货源并不好找，相关韩国企业将被迫进入“紧急状态”。

成允模表示，韩国政府一直努力在经济领域与日本保持互惠合作关系，但日本宣布采取限制对韩出口的措施是针对韩国大法院判处韩籍二战劳工对日索赔胜诉的经济报复措施，韩国对此深表遗憾。限制出口违背了世贸组织基本原则，韩国政府将根据国际法和国内法，采取必要的应对措施。

韩国外交部第一次官赵世暎1日下午召见日本驻韩大使长岭安政，抗议日本政府的对韩限制出口措施。赵世暎表示，日方的行为不仅不利于相关产业发展，也可能对两国关系产生负面影响，韩方对此表达深刻忧虑和遗憾。赵世暎还表示，《二十国集团领导人大阪峰会宣言》承诺各方将致力于实现自由、公平、非歧视性、透明、可预见、稳定的贸易和投资环境并保持市场开放。日本的措施违背《二十国集团领导人大阪峰会宣言》精神，韩国敦促日本取消该措施。

去年以来，韩日关系持续恶化，一系列外交风波使两国间摩擦接连不断，信任度不断下降。去年10月，韩国大法院判决日本企业对二战时期强制征用的韩国劳工进行赔偿，此判决遭日方反对。外界曾期待在大阪G20峰会期间能够举行韩日首脑会谈，使趋于恶化的韩日关系出现转机，但双方领导人最终未能在峰会期间举行会谈。

（本报首尔7月2日电）

《 人民日报 》（ 2019年07月03日 16 版）

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