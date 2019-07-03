欧洲大陆遭遇罕见热浪袭击（国际视点）

6月29日，在意大利米兰，人们在喷泉池里纳凉。

6月28日，在法国北部城市里尔，人们在政府临时安装的降温设施处消暑。

新华社发

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欧洲大陆正经历一场罕见的高温天气。包括法国、德国、西班牙、瑞士、奥地利等国家近日创下有气象记录以来历史同期高温纪录。6月份最后一周欧洲有7个国家最高温突破45摄氏度。世界气象组织6月28日说，2015年至2019年很有可能成为有气温记录以来的最热5年，此次欧洲遭受的热浪属于全球多地极端高温事件的延续，预计今年夏天北半球会出现更多热浪。持续的热浪也引发欧洲媒体对于全球气候变暖和极端天气频发的高度关注。

“欧洲正在融化”，欧洲媒体用这样的标题来形容今年侵袭欧洲的第一波高温天气。多地爆发森林大火，众多学校被迫停课，多国发布高温红色预警，超市里的电风扇被抢购……刚刚迈进夏季的门槛，欧洲人就经历了近一周的炙烤。高温给人们的工作、生活以及电力供应、农业生产等都带来了巨大的压力和影响。

葡萄种植园主——

从没有见过葡萄藤被炙烤成这样，好像是被一场大火烧掉一般

西欧多数国家民众家里大都不安装空调，因此本次高温让很多欧洲人猝不及防。据当地媒体报道，很多人跑到有空调的场所如咖啡厅、酒店大堂办公或乘凉。公共场所的喷泉成了人群最集中的地方。据不完全统计，持续高温天气已导致4名法国人、2名意大利人和2名西班牙人死亡。

6月27日，法国气象部门向南部4个省份发出高温红色预警。这是法国自2003年引入新的高温预警系统以来首次发布红色预警。气象部门还向其他76个省份发出高温橙色预警。6月28日，位于法国南部加尔省的加拉尔盖莱蒙蒂厄市最高气温达到45.9摄氏度，创下法国气象观测史上最高气温的新纪录。当地一名葡萄种植园主杰罗姆·德斯皮痛心地对记者说，“我种植葡萄30年了，从没有见过葡萄藤被炙烤成这样，好像是被一场大火烧掉一般。”

原定于6月27日至28日举行的2019年法国中考，因高温被推迟到7月1日至2日进行。此外，由于法国大部分学校不配备空调和电风扇，6月27日至28日两天有超过4000所小学因高温停课。高温引发大量火灾，据法国消防部门称，法国南部不同地区总面积超过500公顷的森林发生火灾，目前火势已得到控制。气象部门表示7月2日法国全国才能免受高温影响，但南部地区气温仍将高于正常情况。

世界气象组织发布的信息显示，德国、法国、西班牙、瑞士和奥地利上周打破了同期气温纪录。德国纬度较高，夏日鲜有极端炎热天气，但今年也被滚滚热浪“击中”。德国气象局说，今年6月是德国全面测量记录天气以来最热、日照时间最长的月份。

受高温天气影响，西班牙中部和北部的塔拉戈纳、托莱多、阿维拉等地发生山火。据西班牙消防部门统计，截至6月30日，各处山火烧毁森林面积累计超过1万公顷。西班牙东北部加泰罗尼亚自治区的塔拉戈纳省是此次受山火影响最为严重的省份，总计约6000公顷森林被烧毁。意大利遭遇“十年来最严重的热浪”，16座城市发布高温警报。意大利各城市开放各处的自来水水源，让民众可以免费喝水。民政部门向在烈日下参观罗马著名景点的游客分发矿泉水。

为防止民众在炎热天气出现脱水、中暑等症状，法国政府采取紧急应对措施，包括在一些城市的大楼开设“降温室”，在街道上安装水雾喷洒，并允许公共游泳池开放至深夜。巴黎全天开放市内123个花园和13座公园，增设饮水龙头，安装与消防栓相连的临时喷泉等。各地政府还派出志愿者去看望老人，开放了专门的避暑区域，开设避暑热线，为民众提供建议和帮助。“整个政府都动员起来了。”法国总统马克龙表示。比利时政府也对滞留户外的无家可归者给予饮水及医疗协助，景区观光马车暂停运营，以防止马和游人中暑。

气象专家——

这只是欧洲今年遭遇的第一波热浪，未来还会有几波热浪来袭

极端高温天气从7月初开始在欧洲一些地方逐渐消退，不过气象专家普遍认为，这只是欧洲今年遭遇的第一波热浪，未来还会有几波热浪来袭。

部分欧洲媒体认为，此次欧洲遭遇的罕见热浪是从撒哈拉沙漠吹来的热风引发的。但更多观点认为，全球温室气体排放超标引发的气候变暖是这次侵袭欧洲热浪的始作俑者。波茨坦气候影响研究所学者斯特凡·拉姆斯托夫表示，极端高温出现频率增加，一个不可忽视的原因是煤炭、石油燃烧所产生的温室气体不断增加导致全球变暖。

世界气象组织发表声明称，欧洲热浪与全球温室气体浓度升高有着密切关系，过去500年来，欧洲最热的5个夏季都出现在本世纪最近17年里。2015年至2019年很有可能成为有气温记录以来的最热5年，其中2019年将是最热的一年，预计今年夏天北半球将会出现更多热浪。

极端天气频发早已是一个全球性现象。世界气象组织发言人克莱尔·努利斯近日表示，在气候危机面前，受影响最大的是最贫穷和最脆弱的人群，但最终会波及所有人。有气候科学家警告，如果还不大幅减少温室气体的排放，现在被视为异常事件的热浪将在未来几十年成为常态。

联合国秘书长古特雷斯近日表示，“气候灾难正在发生，甚至发展得比全球顶尖科学家预测得更快。每周都有新的气候灾难发生，洪水、旱灾、热浪、野火及超级风暴。如果人类不采取更有力的行动，全球性气候危机将变得更为严重。”

法国气象学家鲁本·哈拉里在英国《卫报》网站撰文称，“2003年法国遭遇热浪袭击之后，欧洲为了应对气候危机作出了一些努力，希望这一次席卷欧洲大陆的热浪能够引起欧洲国家的足够重视。”文章表示，“欧盟需要制定一个更有力且统一的欧洲气候行动计划，否则的话，未来欧洲大陆还会遭遇更严重的气候危机。”

（本报布鲁塞尔7月2日电）

《 人民日报 》（ 2019年07月03日 16 版）

(责编：马昌、袁勃)