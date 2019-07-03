澳大利亚采取措施减少食物浪费

澳大利亚第二大连锁超市科尔斯日前宣布，将帮助农民销售卖相不好但质量合格的蔬果，以减少食物浪费。据悉，科尔斯将首先在南澳大利亚州与维多利亚州试行这项计划，销售的蔬果价格将比同类蔬果便宜10%至30%。

以往，澳大利亚的大型超市会对蔬果供应商制定规格标准。约有1/4的蔬果因为外观不符合标准无法进入销售环节，由此造成的浪费十分惊人。据统计，2016—2017年，澳大利亚人产生了730万吨食物垃圾。其中，仍可食用但被丢弃的食物有250万吨，成熟却未采摘的农产品有230万吨。

澳大利亚政府为此提出了到2030年把食物浪费减半的目标，并制定了应对食物浪费的战略。

目前，澳大利亚减少食品浪费的努力主要体现在两个方面。首先是把原本可能被浪费的食物送到有需要的人手上。澳大利亚民众每年浪费掉价值80亿澳元（1澳元约合4.8元人民币）的食物，同时有超过65万人无法获得食物救济。近年来，科尔斯、沃尔沃斯等大型超市与食品银行等慈善机构合作，把商场没卖掉的食品提供给有需要的民众。此外，还有一些组织开设“顾客随意付款”餐厅，利用捐赠的食材备餐，顾客只需根据自身的经济水平自愿付费。不过，这样的食品分发方式受到运输成本的限制，主要集中在城市地区而无法覆盖农村。

其次，将多余的食物尽可能再回收、再加工或转化为能源，让食物以另一种方式产生价值。比如，澳大利亚一家企业从果蔬公司收集多余的果蔬，从中过滤出有淡淡果香味的果汁，销售前景看好。2016—2017年1年时间里，澳大利亚有290万吨食物找到了替代用途。

不过，分析人士指出，减少食物浪费最重要的还是改变消费观念。澳大利亚有1/3的食物浪费是消费者直接丢弃所致。有不少人一过“最佳食用日期”便将仍可食用的食物扔掉。为此，一些大型超市去年起取消了这一标签，只保留“保质期”标签。

（本报堪培拉电）

《 人民日报 》（ 2019年07月03日 17 版）

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