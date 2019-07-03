南非政府努力解决青年就业问题

南非总统拉马福萨日前在参加南非青年日纪念活动时表示，青年人是南非未来的希望，政府将继续把解决青年就业问题当做最重要的工作来抓。

拉马福萨表示，政府将在教育中把数学、科学、工程等学科放在优先位置，并在南非建立更多的职业技术高中，对青年人进行更有针对性的技能培训。政府还将与劳工组织、商界及民间团体保持密切合作，通过定期召开就业峰会等方式，促进青年人就业。

南非政府去年推出了“青年就业服务计划”，即政府与企业合作，为没有工作经验的青年提供1至2年的在职培训。同意接收他们的企业将享受一定额度的税收减免。

（本报约翰内斯堡电 记者李滢嫣）

德国将投资500万欧元支持乡村影院发展

德国联邦政府网站1日公布，联邦政府今年将投资500万欧元作为“紧急援助金”，支持那些人口不足2.5万人的小镇和村庄的电影院发展。

满足条件的电影院经营者可以从7月1日起，向有关部门申请2.5万欧元经费，用于翻修场地、提升放映和售票等方面的科技水平等。

德国负责文化事务的国务部长格吕特斯说，2018年德国电影院普遍面临资金紧张的困境，乡村电影院首当其冲，甚至面临生存危机。格吕特斯表示，要尽一切努力，保证即便在远离大城市的地方，人们也拥有电影院这一文化场所。

格吕特斯呼吁各州也要承担起拯救乡村电影院的职责。据悉，用于支持乡村电影院发展的资金来自联邦政府的“乡村发展”项目资金。

（据新华社柏林电 记者田颖）

新西兰商家7月起禁用塑料袋

根据2018年通过的新西兰塑料袋管理规定，自7月1日起，新西兰商家进入禁塑时代，商家不再提供厚度在70微米以下的一次性塑料袋。

根据新西兰塑料袋管理规定，今后，除超市的水果和蔬菜货架可保留指定规格的塑料袋外，超市的结算出口、零售店和市场均不再提供一次性塑料袋。厚度在70微米以上、能够反复使用的可降解塑料袋可以使用，在超市有售，但价格较贵。

新西兰环保部助理部长萨奇表示，全面禁塑是保护环境、保护海洋的必要一步。“禁止一次性塑料袋只是解决新西兰环境问题的一小步，我们还需要进一步在可再生能源、再生材料等方面加大努力，最终走向可持续发展的循环经济模式。”

新西兰环保部发言人表示，禁塑不会一步到位，但随着环保意识进步和各方面加强引导，相信人们会越来越主动“弃塑”。

（据新华社惠灵顿电 记者郭磊、陈正安）

《 人民日报 》（ 2019年07月03日 17 版）

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