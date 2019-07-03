一便士硬币背后的经济问题（经济透视）

一段时间以来，英国社会围绕是否保留两种最小面额的硬币展开了讨论。直到5月初，英国财政大臣哈蒙德宣布继续保留1便士（约合人民币0.09元）和2便士，暂时为这两种铜制硬币的废存争议画上了句号。

在英国当前流通的货币中，5英镑以下均为硬币，从1便士到2英镑共8种。其中，1便士和2便士的铸币成本大大超过其面值。一项调查显示，这两种货币多达六成只流通一次就被放入存钱罐或丢弃。小额便士逐渐不受青睐，原因有两个。首先，无现金支付的兴起让人们用到钱币的机会越来越少。虽然手机支付在英国尚不算流行，但许多英国人习惯使用一种“非接触式银行卡”，将卡轻轻靠向收款终端，无需输入密码即可完成支付。更重要的一个原因是，英国的物价逐年上涨，1便士的实际价值几乎可以忽略不计。1984年，英国宣布废弃半便士硬币。如今，1便士的价值还不如当年的半便士。

小额硬币逐渐淡出人们的生活，与英国近些年通胀率居高有一定关系。国际金融危机以来，多数发达国家进入缓慢的经济复苏进程中，很多国家为实现2%的通胀率多年不懈地努力，英国似乎是个反例。这要归因于2016年6月的“脱欧”公投。公投之后，英镑对美元和欧元汇率大跌，英镑购买力持续下降，通胀率一路飙高。根据英国国家统计局的统计，2017年11月，英国的通货膨胀率高达3.1%，是近6年来的最高值；2018年以后，通胀率虽然缓慢下降，但经济学家警告称，如果出现“无协议脱欧”，通胀率将再次抬升。

为了应对通货膨胀较快问题，英格兰银行曾在2017年11月和2018年9月两次加息，一定程度上抑制了通胀水平。但是，受到“脱欧”不确定性影响，英国宏观经济增长乏力，加息进程不得不暂停。国际货币基金组织4月份将今年英国经济增长预期下调至1.2%，比今年1月的预期下调了0.3%，为国际金融危机以来最低水平。今年5月，英国央行决议维持核心利率不变，依旧是出于稳定经济增长的考虑。

高通胀率和经济增长乏力反映到民众的生活上，就是物价比工资上涨得更快。英国《独立报》称，今年3月是英国近5年多以来食品价格上涨最快的一个月。笔者常去的一家超市里售卖的牛角面包，价格已从70便士悄然上涨到了75便士。一旦脱欧协议有损英国和欧盟之间的贸易，英国的物价还会迎来进一步的上涨。届时，1便士、2便士恐怕真的没有“用武之地”了。

货币迭代本是寻常之事。世界上多个国家已经不发行相当于1分面值的货币。但是，英国1便士失去作用背后所折射出的经济问题却不容忽视。从某种程度上说，“脱欧”不确定性才是该国小额硬币真正的“杀手”。英国经济要想稳增长、控通胀，就必须尽快走出“脱欧”泥淖。

《 人民日报 》（ 2019年07月03日 17 版）

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