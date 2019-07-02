印度西部强降雨造成至少28人死亡

据印度媒体报道，当地时间2日凌晨，强降雨造成孟买一处名为默拉德东的地方发生墙体垮塌，目前已造成19人死亡，数十人送医，另有数人被埋；塔纳地区也发生一起墙体垮塌，造成3人死亡，其中包括一名儿童。
在距离孟买约200公里的马哈拉施特拉邦第二大城市浦那，2日的一起墙体垮塌造成6人死亡，3人受伤。
强降雨还给孟买的城市交通带来严重影响。孟买市内部分通勤列车2日停运；机场主跑道关闭。当地政府2日宣布全城临时放假一天。
由于城市基础设施落后老化，加上垃圾堵塞排水系统，印度一些城市在每年雨季时都会出现因墙体垮塌和电线短路造成人员伤亡。
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