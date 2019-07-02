福建开通首条跨越欧亚美的第五航权货运航线

新华社厦门7月2日电（记者付敏）由卢森堡货运航空公司执飞，卢森堡始发入境郑州再经厦门最终前往洛杉矶的CV9721/9731航班，2日5时许顺利降落厦门高崎国际机场。经厦门海关隶属机场海关对其监管无误放行后，于当日上午7时许从厦门启程前往美国洛杉矶。这标志着福建正式开通首条“卢森堡-郑州-厦门-洛杉矶”第五航权货运航线。

据介绍，该货运航线每周一班。首航承运了抵达厦门的进境货物39件，总重23578.7公斤，出境货物4249件，总重61798公斤。

业内人士认为，其成功开通为厦门口岸开辟了新的空中货运渠道和市场，极大便利和促进了厦门与欧洲及北美的贸易往来。航线可望带动厦门空港口岸货运吞吐量的有效提升，进一步扩大厦门作为海西第一大空港的国际航空物流枢纽辐射范围。

北美是厦门机场航空货运出港货邮量最大的地区之一，但厦门机场近年却一直没有直达美国的货运航线。2018年上半年，该航线前期筹备工作启动，在民航局及华东地区管理局、厦门市政府、海关、边检等单位的大力支持下，元翔集团、元翔（厦门）空港、元翔货站以及卢货航相互协同配合，共同完成了市场调研、航权时刻申请、扶持政策确认以及运力调配等一系列工作。

第五航权即第三国运输权。市场准入权授权国允许承运人的定期国际航班在授权国下载来自第三国的客、货，或从授权国装载客、货飞往第三国。目前大陆地区仅郑州机场拥有“欧洲-中国-美国”的第五航权航线。

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