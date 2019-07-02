中国驻日本大使孔铉佑举行到任招待会

人民网东京7月2日电（记者刘军国）中国驻日本大使孔铉佑7月2日晚在东京举行到任招待会，日本政界、商界、学界、媒体、智库等各行各界1000余人出席。

孔铉佑表示，到任一个多月以来，我与各界人士进行了广泛接触和交流，也因二十国集团大阪峰会两次往返于东京和大阪之间，短暂的时间唤起了我许多美好的回忆，也让我看到了日本许多新的变化。东京繁华的街头更加井然有序，关西焕发出新的活力，社会民众显示出更多从容和自信。今天来到招待会现场的有来自日本各个都道府县的朋友，借此机会我想和大家做一个约定，任内我要争取多去日本各地走走看看，更深入地了解日本，和各地朋友共同努力，为增进中日两国友好交流与互利合作尽己所能。

孔铉佑说，习近平主席在峰会前夕与安倍首相举行双边会晤，双方重申恪守中日四个政治文件原则，就增进政治互信、深化人文交流和互利合作、建设性管控矛盾分歧、共同维护多边主义和自由贸易体制等达成十点重要共识，一致确认要共同致力于构建契合新时代要求的中日关系。双方还就明年两国高层交往作出规划，习近平主席原则接受安倍首相明年春天对日本进行国事访问的邀请。这次会晤不仅为未来中日关系进一步指明了方向，也进一步明确了我今后一个时期履职的主攻方向。我愿与日本政府和各界人士共同努力，落实好两国领导人重要共识，推动中日关系沿着正确轨道持续向前发展。

孔铉佑指出，中日关系历经风雨，今天的局面来之不易，其中凝聚着两国几代人的呕心沥血和无怨无悔的奉献。一代人有一代人的责任，一代人有一代人的担当。坚定传承中日友好，并使之在新的时代条件下进一步发扬光大，这是我们这一代人不可推卸的历史责任。我愿扛起这份责任，与大家继续和衷共济，风雨同舟，努力完成好中国政府和人民赋予我的光荣使命。今年是新中国成立70周年，日本进入“令和时代”，中日两国都站在新的历史起点上。走向新时代的中日关系要有新气象，更要有新作为。让我们齐心协力，共同为构建契合新时代要求的中日关系作出无愧于时代、无愧于前人的新贡献。

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