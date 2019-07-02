人民网曼谷7月2日电 （记者孙广勇、林芮）7月1日，驻泰国使馆举办中泰建交44周年庆祝活动，邀请泰国前副总理、泰中文化促进委员会会长披尼，泰国前副总理、泰中友好协会会长功，泰国中华总商会主席陈振治，华裔联合会主席蚁凡，以及泰中经济文化协会代表，工商、教育、媒体界友好人士、华人华侨等150人出席。

吕健大使发表了题为“回顾历史，走向未来：新时代的中泰关系”主题演讲。吕大使表示，44年来，在中泰两国领导人的亲自关心和引领下，两国关系取得长足发展，两国人民守望相助、心手相连，“中泰一家亲”的传统友谊历久弥新。中泰关系呈现出全方位、宽领域、深层次、立体化的蓬勃发展格局。

吕健大使指出，随着中国特色社会主义进入新时代，泰国迈入曼谷王朝十世王时期，两国分别进入本国重要发展阶段，两国关系面临新的重要机遇。与此同时，当前世界处于百年未有之大变局，逆全球化、单边主义和保护主义抬头，给世界经济和国际关系带来消极影响。但中方始终坚信，全球化和多边主义的时代潮流不可逆转，各国共同发展的合作趋势不可改变。

吕健大使强调，我们有信心、有决心、有能力把握住历史机遇，在习近平外交思想指导下着力将中泰关系打造成为不同社会制度国家关系的典范，全面提升中泰务实合作质量和水平，在推进互联互通、产能合作等“硬件”合作的同时，更加重视和推动治国理政经验交流、扶贫环保、教育培训等“软件”合作，合力将泰国打造成对接“一带一路”倡议、推进区域合作的地区枢纽和重要平台，支持泰国作为东盟轮值主席国发挥更大作用，推进东亚经济共同体建设进程，推动年内完成RCEP谈判，让中泰全面战略合作伙伴关系给两国和地区人民带来更大福祉。

本次庆祝活动使馆首次同时邀请长期支持、推动中泰友好交流和经济合作的泰三大民间组织——泰中文化促进委员会、泰中经济文化协会和泰中友好协会共同出席，中泰方嘉宾欢聚一堂，深情回顾两国交往历程，共同展望美好未来。嘉宾们热烈祝贺中泰建交44周年、中国共产党成立98周年和新中国成立70周年，从不同角度讲述了对中国共产党领导下取得的发展成就的钦佩和对中泰友谊的赞许与期待，强调习近平主席提出的“一带一路”倡议惠及泰国等众多国家和地区，泰方将更积极深入参与。首次应邀参加庆祝活动的泰国年轻侨领代表表示，愿继承先辈事业，将中泰友好世代传承下去。

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