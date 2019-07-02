美、英、欧盟对香港暴力冲击立法会事件说三道四 外交部：赤裸裸的双重标准

人民网北京7月2日电 据外交部网站消息，外交部发言人耿爽2日主持例行记者会。记者会实录如下：

应中方邀请，第74届联合国大会候任主席蒂贾尼·穆罕默德·班迪将于7月3日至7日访华。

问：据报道，昨天，俄罗斯副外长里亚布科夫表示，美国希望讨论增加核裁军协议参与方的可能性，俄支持这一立场。他还表示，俄提议让英、法参与到这一进程中。中方对此有何回应？

答：我们多次说过，美俄作为拥有最大核武库的国家，有义务按照国际社会的共识，包括联大决议等联合国文件要求，切实履行核裁军特殊、优先责任，继续以可核查、不可逆和有法律约束力的方式，进一步大幅削减核武器，这有助于为最终实现全面彻底核裁军创造条件。

我们也注意到，日前普京总统表示，俄美是最大的核武器国家，应首先由俄美推进双边核裁军进程。

至于英、法是否愿意参加美俄的核裁军谈判，我无法替他们作出回答。

问：第一个问题，据报道，美国总统特朗普称，中美之间不断通话和会面，两国的经贸磋商已经展开。中方对此有何回应？两国经贸磋商是否已重启？第二个问题，关于昨天香港示威者冲击立法会大楼事件，美方称示威者是为了寻求民主，很多人都渴望民主。中方对此有何回应？

答：关于第一个问题，中美元首在大阪成功举行会晤，消息稿你应该已经看到了。两国元首在会晤中同意，在平等和相互尊重的基础上重启经贸磋商。美方表示不再对中国出口产品加征新的关税。两国经贸团队将就具体问题进行讨论。至于你关心的具体问题，建议你向主管部门询问。

关于在香港特区发生的暴力冲击立法会大楼事件，你们应该已经注意到了，特区政府已经作出了回应。国务院港澳办发言人也发表了谈话。我们的态度非常明确。

在香港特区发生的暴力冲击立法会大楼、肆意损坏立法会设施的行为，是践踏法治、危害社会秩序的严重违法行为。我们对此予以强烈谴责。中央政府坚决支持香港特区政府和警方依法处置该事件。

这里我要再次重申，香港是中国的特别行政区，香港事务纯属中国内政。我们对有关国家粗暴干涉香港事务和中国内政表示强烈不满和坚决反对。我们再次告诫有关国家谨言慎行，不得以任何方式干预香港内部事务，不得以任何形式为暴力违法分子撑腰壮胆，不要发出任何误导的信号，不要作出任何错误的举动。

问：国际原子能机构总干事报告显示，伊朗浓缩铀库存已突破全面协议规定的上限。中方对此有何评论？

答：中方对伊方采取的措施表示遗憾。同时，正如中方多次强调的，美方极限施压是当前伊核紧张局势的根源。一直以来，全面协议参与方为维护这份协议付出了不懈努力。6月28日全面协议联委会举行会议，各方重申致力于完整、有效执行协议。伊方也一再强调愿留在全面协议，其采取的措施都是可逆的。我们呼吁各方从大局和长远出发，保持克制，共同维护全面协议，避免紧张局势轮番升级。

问：还是有关香港的问题。美国、英国、欧盟表示，香港人民应拥有和平抗议权利，同时应避免暴力行为，当前更重要的是要保持克制。你对此有何评论？

答：刚才我已经表明了中方的立场和态度。

如果发生在香港的暴力冲击立法会事件发生在美国或者欧洲，他们会怎么处理，会听之任之吗？大家在电视上都看到过美国和欧洲警方是如何对待暴力行为的，他们是如何执法的。为什么同样的事情发生在香港，他们不但不反对谴责，还要跳出来说三道四、指手画脚，貌似公允地鼓吹和平抗议的权利，呼吁避免暴力行为。这完全是赤裸裸的双重标准，极其虚伪丑陋！

这里我要再次重申，香港是中国的特别行政区，香港事务纯属中国内政。我们对有关国家粗暴干涉香港事务和中国内政表示强烈不满和坚决反对。我们再次告诫有关国家谨言慎行，不得以任何方式干预香港内部事务，不得以任何形式为暴力违法分子撑腰壮胆，不要发出任何误导信号，不要作出任何错误举动。

问：英国外交大臣亨特就不法分子暴力冲击香港特区立法会大楼发推特称，英方坚定不移支持香港及其自由，暴力行为不能接受，但香港人民必须拥有在法律范围内和平抗议的权利。中方对此有何评论？

答：近段时间以来，中方已多次就香港特区政府修例问题向英方阐明立场，也多次就英方的不当言论向英方提出严正交涉。但英方无视中方关切，频频对香港事务说三道四，粗暴干涉中国内政，中方对此表示强烈不满和坚决反对。

香港是中国的特别行政区，香港事务纯属中国内政，任何国家、组织和个人都无权干预。中方维护国家主权、安全和发展利益的决心坚定不移，维护香港繁荣稳定的决心坚定不移，坚决反对外部势力干预的态度坚定不移。我们要求英方深刻反思错误言行的后果，立即停止以任何形式干预香港事务和中国内政。

问：据报道，美国官员称，中国在南海进行了一系列反舰弹道导弹试验。中方能否确认？对此有何评论？

答：建议你向军方询问。

外交部和福建省人民政府将于7月5日下午2:30在外交部南楼举行外交部福建全球推介活动，主题为“新时代的中国：生态福建 丝路扬帆”。届时，国务委员兼外交部长王毅将出席并致辞，福建省委书记于伟国、省长唐登杰将分别讲话和推介，外国驻华使节代表将应邀发言并与来宾互动交流。

福建依山傍海，清新秀美，生态良好，是中国对外交往的重要窗口和基地之一。进入新时代的福建，秉持新发展理念，深入实施生态省建设战略，持续抓好生态文明建设，努力践行高质量发展。此次推介活动将全面展示新中国成立70年来，福建经济社会发展取得的重大成就，展现福建发挥21世纪海上丝绸之路核心区、经济特区、自由贸易试验区等多区叠加优势，努力打造对外开放新格局取得的主要成果，展现福建在探索海峡两岸融合发展新路方面发挥的重要作用，为各方深入了解福建、感受福建，拓展合作搭建平台。欢迎大家积极参与并采访报道此次活动。

由于上述推介会，外交部例行记者会将于7月5日（周五）暂停一次，7月8日（周一）恢复。休会期间，外交部发言人办公室将照常接受记者电话、电子邮件或传真、微信提问。

(责编：徐祥丽、杨牧)