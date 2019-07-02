人民网开罗7月2日电 （记者 曲翔宇）7月2日，驻埃及大使廖力强在中东通讯社发表署名文章，全文如下：

登高望远，命运与共

埃及是第一个同新中国建交的阿拉伯和非洲国家，建交63年来，两国虽然远隔千山万水，但始终相互理解，相互信任，相互支持。这其中，两国元首的引领发挥了至关重要作用。2014年塞西总统第一次对中国进行国事访问，习近平主席和塞西总统共同将中埃关系提升为全面战略伙伴关系，两国合作驶入快车道。塞西总统高度评价中埃关系是“国家间关系的典范”。2016年1月，习近平主席对埃及进行了具有里程碑意义的历史性访问，中埃关系全面加速发展，提升至新的水平。短短六年时间里，塞西总统先后6次访华，两国元首已8次举行会晤，推动双边务实合作不断升温，谱写了两国关系发展史上的佳话。前两天，习近平主席和塞西总统在G20峰会期间共同出席了中非领导人会晤。

作为第17任中华人民共和国驻埃及阿拉伯共和国大使，我正是带着传承友好、增进互信、促进合作、面向未来的使命，踏上这块美丽、神奇的土地。

一、抵达伊始，正赶上在埃及举办的非洲历史上规模最大的“非洲杯”足球赛，比赛精彩纷呈，激动人心。我也是一个足球迷，知道埃及足球队有被誉为“埃及法老”—萨拉赫这样的世界级球星。祝愿“非洲杯”取得成功，祝愿埃及队取得好成绩！在“非洲杯”激战正酣的同时，举世瞩目的G20峰会在日本大阪举行，我愿介绍一下中方出席这次会议的情况。

在G20峰会期间举行了中非领导人会晤，会晤由习近平主席主持，塞西总统作为非盟轮值主席，与中非合作论坛前任非方共同主席国南非总统拉马福萨、中非合作论坛现任非方共同主席国塞内加尔总统萨勒和联合国秘书长古特雷斯共同出席。习近平主席在会晤时指出，“无论国际形势如何变化，无论个别势力如何干扰，中非合作共赢、共同发展的初心不会改变，中非携手构建更加紧密的命运共同体的决心不会动摇。”习主席就中非合作提出三点主张，“做共赢发展的先行者、开放合作的引领者、多边主义的捍卫者。”中国同非洲合作的诚意与行动，实实在在、有目共睹。中非是好朋友，好兄弟，好伙伴，从“十大合作计划”到“八大行动”，在习近平主席亲自推动下，中非命运共同体的纽带越拉越紧。

塞西总统在会晤中表示，“埃及致力于实现非中伙伴关系目标以及非盟2063年议程和联合国2030年可持续发展议程目标，愿以有效途径加强非中合作关系”。塞西总统还提及开罗至开普敦公路、维多利亚湖至地中海航路等泛非大项目，充分显示了埃及促进非洲一体化的大国雄心。令人高兴的是，在埃及任非盟轮值主席期间，非洲大陆自贸区建设将实现落地，这为非洲联合自强提供可靠保障，也使得中埃在非洲开展更多泛非项目三方合作充满了光明前景。

二、此次G20峰会在国际局势变乱交织的历史关口举行。国际社会是走向多边还是退回单边？是实行开放还是退向封闭？习近平主席从构建新型国际关系和人类命运共同体的高度，为世界经济和全球治理明确方向，为大国关系和国际合作把脉开方，展现了中国领导人的远见卓识，发挥了负责任大国的作用担当。习主席在G20峰会上秉持多边主义精神，引导对话讨论朝着合作、包容、共赢的方向发展，指出人类从闭塞走向开放是不可阻挡的时代潮流，各国早已休戚与共、命运相连。各方应坚持共商共建共享全球治理观，维护以联合国为核心、以国际法为基础的国际体系，维护以世界贸易组织为核心、以规则为基础的多边贸易体制，共同促进多边主义和自由贸易，推动国际关系民主化，建设开放型世界经济。

埃及“2030愿景”提出建设苏伊士运河经济走廊，实现GDP增长率2030年12%的宏伟目标。为此，埃及必须参与国际市场的劳动力、资本、技术信息等生产要素分配，在全球产业链布局调整中找到自己的位置。中国国务委员兼外交部长王毅指出：“单边主义和保护主义持续蔓延，侵蚀各国互信协作，冲击国际规则秩序，拖累全球经济增长。世界比以往任何时候都更需要坚持和倡导多边主义。”这既是为世界经济融通发展的大趋势正名，更是在为广大发展中国家的利益代言。任由单边主义肆意干预国际产业链调整，发展中国家将被挡在第四次工业革命的大门之外，成为最大的牺牲品。

埃及苏伊士运河是极为重要的国际航道，亚欧之间除石油外的一般货物贸易，有80%经由苏伊士运河，运河每年货物吞吐量超过10亿吨，占世界集装箱吞吐量的24%。只有努力防止多边贸易体制的萎缩，才能更好地发挥埃及得天独厚的区位优势。维护多边贸易体制，就是维护我们的共同利益。

三、在这次峰会上，在各方瞩目下，习近平主席应约会见美国总统特朗普，两国元首会晤取得积极成果。习近平主席总结中美建交40年来的经验启示，他指出：“中美合则两利、斗则俱伤，合作比摩擦好，对话比对抗好，两国利益高度交融、合作领域广阔，应避免落入所谓冲突对抗的陷阱，实现相互促进、共同发展。”双方同意在平等和相互尊重基础上重启经贸磋商，美方不再对中国产品加征新的关税。这些重要共识向国际社会和全球市场发出积极和正面信号，有望推动中美关系行稳致远，消除世界经济不确定性，更好造福两国人民，惠及世界人民。美国总统特朗普表示，他珍视同习近平主席的良好关系，两国元首保持密切联系非常重要；美方重视美中关系，对中方没有敌意；美方愿同中方开展合作，希美中关系越来越好。

G20闭幕后，特朗普还表示，美国企业可以继续向华为出售零件，欢迎中国留学生赴美留学。华为是中国一家民营企业，华为的5G技术是发展中国家数字化进程实现快速飞跃的一条捷径。现在，华为在埃及手机市场份额位居第二，同时在埃及启动了北非开放实验室，目的是与北非地区的产业联盟和合作伙伴一起，共同应对行业数字化转型。华为通过公平的市场竞争，赢得埃及市场的广泛认可，为埃及通讯和数字经济发展提供助力。

四、今年是中华人民共和国成立70周年，习近平主席表示，“中国有信心走好自己的路、办好自己的事，同世界各国和平共处、合作共赢，共建人类命运共同体，为创造世界经济更加美好的明天不懈努力。”在G20峰会上，习主席介绍了中国经济稳中向好的运行态势，宣布中国在开放市场、扩大进口、改善营商环境、推动自贸安排和区域经济一体化的明确态度和最新举措，介绍高质量共建“一带一路”理念，欢迎所有感兴趣的合作伙伴共同参与。中国这一系列开放新举措，为深化中国同包括埃及在内的“一带一路”沿线国家合作提供了新的机遇。

埃及是最早响应和参与“一带一路”建设的非洲大国。不久前，塞西总统出席第二届“一带一路”国际合作高峰论坛并在开幕式上发言，提出应加快“一带一路”倡议同苏伊士运河走廊开发战略的对接，释放中埃合作的巨大潜能。中方将持续推进苏伊士经贸合作区建设及产能、基础设施建设等领域合作。中方将积极参与新行政首都建设，还将修建连接斋月十日城与新行政首都的轻轨铁路。中埃合作为埃及和埃及人民带来了巨大利好，中埃泰达苏伊士经贸合作区是“一带一路”倡议框架下的重点合作项目，已有数十家企业入驻园区，投资额超过十亿美元。中国在埃及投资为埃及近4万人提供就业机会，并提高了埃及员工的技术和管理水平。中国每年为埃及培训数百名专业人士，涉及众多领域包括卫星遥感这样的高科技领域。

日前，首届中国-非洲经贸博览会在中国湖南举行。埃及是本届博览会六个主宾国之一，举办了专场投资洽谈会，介绍埃及的投资环境，这将吸引更多中国投资进入埃及，促进两国在基础设施、汽车制造、农业、通讯等领域的务实合作。

五、1956年中国与埃及建立大使级外交关系，这是中国同阿拉伯世界和非洲大陆发展关系的起点。历经60多年的耕耘和浇灌，中埃友谊与合作已成为中阿、中非之间真诚合作的典范。中国是世界上最大的发展中国家，阿拉伯是独特的发展中国家板块，非洲是世界上发展中国家最集中的大陆，中国视阿拉伯和非洲为至关重要的合作伙伴，中阿、中非在各领域合作具有强大动力和坚实基础。

抵达埃及两周多以来，我就切身体会到中埃关系大有可为。为什么这么说，因为在这两周多时间内，我接待了4个部级中国访埃团组，到机场迎接了成功访华回国的埃及议长阿里，每日忙着拜会埃及各部门、驻埃及使节，举办庆祝中华人民共和国成立70周年电影展等各种活动。这种忙碌是快乐的，使我对中埃全面战略伙伴关系的光明前景充满了信心。我深信，中埃友好合作的明天会更好！己欲立而立人，已欲达而达人。中国愿同埃及一起携手努力，共同应对各种挑战，为促进地区及世界发展繁荣发挥独特作用！

(责编：徐祥丽、杨牧)