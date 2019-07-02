新华社巴黎7月1日电 通讯：“苏式生活”遇见时尚巴黎

新华社记者 徐永春

在中法建交55周年之际，古城苏州近日在法国巴黎开启以“苏式生活”展示体验为主题的文化交流系列活动，旨在以昆曲、国画、苏工苏作所代表的苏州传统文化为载体，向法国民众充分展现苏州形象。

作为此次文化交流活动的重头戏之一，昆曲《浮生六记》海外首演于7月1日在巴黎十八区政府庆典大厅上演。

开幕式上，苏州园林昆曲主题的装置艺术“iSuzhou Box”由中法双方代表徐徐展开，昆曲演员带妆从中漫步走出，再现了苏州古典园林艺术与昆曲艺术的完美结合，惊艳现场观众。在接下来的演出中，昆曲《浮生六记》以流畅的叙事、唯美的表演、细腻的动作和动人的曲调，在观众眼前缓缓展开一幅闲情逸趣的江南风物画卷。一场一景中，无不体现了苏州的风土人情、风雅生活和审美取向。

本次海外首演，主创团队专门将舞台表演、故事框架等方面进行了优化，并配以中法文字幕介绍，为巴黎市民解读“昆曲之美”和“苏州故事”。7月4日至10日，昆曲《浮生六记》还将受邀参加法国阿维尼翁艺术节。

法国自由撰稿人让-曼努埃尔·加贝尔在演出现场告诉记者，这是他第一次观看中国戏曲。“昆曲《浮生六记》以东方哲学视角展现对人生、对爱情的深刻思考，主人公如梦如幻的感情往事和人生经历，宛若一部东方的‘爱丽丝梦游仙境’，加上温婉动人的唱腔和精美的服装，令人不由赞叹东方艺术和东方哲学的魅力。”

昆曲是中国传统戏曲中最古老的剧种之一，以曲词典雅、行腔婉转、表演细腻著称，被称为“百戏之祖”。2001年，昆曲被联合国教科文组织列为“人类口述和非物质遗产代表作”。

当晚，与昆曲《浮生六记》演出同时举行的还有《昆曲戏画人物》作品展。本次画展精选了苏州国画院刘佳、贾茹、马忠贤、李超德、李亚光等知名画家的近30幅作品。参展画家贾茹表示，戏曲的舞台空间布置与水墨写意画在艺术形式上具有相通之处，两者皆以“意会”为审美之法，以“留白”为艺术手段，观展的法国民众可以从这些充满苏式风格的艺术作品中充分领略东方艺术独特魅力。

主办方表示，7月3日至4日，在巴黎蒙马特高地圣彼埃尔教堂教区展厅还将举办苏州非遗手工艺展。展示期间，来自苏州的16位非遗传承人为广大游客和巴黎市民现场表演苏扇、苏绣、核雕、桃花坞木刻年画、太湖窑陶瓷制作等手工技艺，同时还有琳琅满目的文化创意衍生品。

作为友谊的象征，苏州还特别带来两块御窑金砖，分别赠送给蒙马特区和法国建筑遗产博物馆。

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