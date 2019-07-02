新华社大连7月2日电 述评：夏季达沃斯论坛传递国际合作强音

新华社记者 康逸 于力

“合作”是今年夏季达沃斯论坛上的高频词。本届论坛向外界传递出一个重要信号：全球化新时代挑战迫在眉睫，国际合作势在必行。

当前，单边主义、保护主义蔓延令全球化遭遇一些曲折。但达沃斯论坛所做的一项全球民意调查显示，世界各地相信国际合作非常重要的人占到了绝大多数，多边体系的关键原则获得广泛认同和支持。

全球性新挑战呼唤更紧密的国际合作。亚洲基础设施投资银行副行长安周奇表示，应对贸易保护主义抬头、全球金融市场动荡等挑战，需要各国加强合作。2008年国际金融危机时，各国合作比较紧密，共同面对许多难题，现在仍然需要这样的合作精神。

论坛上，谈及眼下备受关注的国际贸易局势，与会专家学者纷纷表示，贸易战没有赢家，并呼吁维护以规则为基础、以世贸组织为核心的多边贸易体制，为世界经济发展注入更多正能量和确定性。

印度尼西亚大学国际经济学教授玛丽·潘格斯图说，国际贸易局势中的不确定性造成了很多投资决策的延迟，这些迟早要由消费者来买单，“回到基于规则的国际贸易体系、拥有更多确定性无疑更好”。

世贸组织副总干事易小准表示，不确定性降低了投资者信心，全球供应链也受到干扰。希望可以减少不确定性，通过多边机制来解决贸易摩擦。

全球化是世界大势，不可逆转。本届论坛吸引了来自100多个国家的1900余名代表，约70%来自中国以外，其中包括大量医疗、金融、科技、教育等领域的美国企业。这些企业扩大对华经贸合作、积极融入中国市场的意愿强烈。

作为世界第二大经济体，中国进一步开放市场、主动扩大进口、持续改善营商环境等若干重大举措，为全球经济增长带来红利，赢得了广泛赞誉。

与会者注意到，中国经济仍然保持较快增长，展现出巨大韧性和潜力，继续成为世界经济增长的重要引擎。“中国仍然是世界最大的市场，世界需要中国。”麦肯锡公司全球管理合伙人凯文·斯奈德说。

“中国对全球经济增长的贡献高于其他国家。”摩根大通银行董事总经理、亚太地区副主席李晶说，强劲的经济实力、科技创新活力和消费升级意味着中国将继续成为全球经济发展的巨大推动力。

逆风越强劲，越需携手前行。期待国际社会加强协作，秉承共商共建共享的原则，超越疆域局限和人为藩篱，集全球之智，克共性难题，共创更加美好和繁荣的明天。

(责编：李圆征(实习生)、刘洁妍)