中泰建交44周年庆祝活动在曼谷举行

新华社曼谷7月2日电（记者汪瑾）中泰建交44周年庆祝活动7月1日在曼谷举行，活动由中国驻泰国大使馆举办。泰国前副总理、泰中文化促进委员会会长披尼·扎禄颂巴、泰国中华总商会主席陈振治等泰各界友好人士和华侨华人约150人出席活动。

中国驻泰国大使吕健在演讲中表示，44年来，在中泰两国领导人的亲自关心和引领下，两国关系取得长足发展，两国人民守望相助、心手相连，“中泰一家亲”的传统友谊历久弥新。中泰关系呈现全方位、宽领域、深层次、立体化的蓬勃发展格局。随着中国特色社会主义进入新时代，泰国迈入曼谷王朝十世王时期，两国分别进入本国重要发展阶段，两国关系面临新的重要机遇。

吕健表示，我们有信心、有决心、有能力把握住历史机遇，全面提升中泰务实合作质量和水平，在推进互联互通、产能合作等“硬件”合作的同时，更加重视和推动治国理政经验交流、扶贫环保、教育培训等“软件”合作，合力将泰国打造成对接“一带一路”倡议、推进区域合作的地区枢纽和重要平台。

披尼在讲话中讲述了建交前后自己的亲身经历，高度评价了中国领导人治国理政的经验和成就。

在庆祝活动上，与会人士还回顾了两国交往历程，共同展望美好未来。

1975年7月1日，中国和泰国正式建立外交关系。

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