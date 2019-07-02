中泰建交44周年庆祝活动在曼谷举行

新华社曼谷7月2日电（记者汪瑾）中泰建交44周年庆祝活动7月1日在曼谷举行，活动由中国驻泰国大使馆举办。泰国前副总理、泰中文化促进委员会会长披尼·扎禄颂巴、泰国中华总商会主席陈振治等泰各界友好人士和华侨华人约150人出席活动。
中国驻泰国大使吕健在演讲中表示，44年来，在中泰两国领导人的亲自关心和引领下，两国关系取得长足发展，两国人民守望相助、心手相连，“中泰一家亲”的传统友谊历久弥新。中泰关系呈现全方位、宽领域、深层次、立体化的蓬勃发展格局。随着中国特色社会主义进入新时代，泰国迈入曼谷王朝十世王时期，两国分别进入本国重要发展阶段，两国关系面临新的重要机遇。
吕健表示，我们有信心、有决心、有能力把握住历史机遇，全面提升中泰务实合作质量和水平，在推进互联互通、产能合作等“硬件”合作的同时，更加重视和推动治国理政经验交流、扶贫环保、教育培训等“软件”合作，合力将泰国打造成对接“一带一路”倡议、推进区域合作的地区枢纽和重要平台。
披尼在讲话中讲述了建交前后自己的亲身经历，高度评价了中国领导人治国理政的经验和成就。
在庆祝活动上，与会人士还回顾了两国交往历程，共同展望美好未来。
1975年7月1日，中国和泰国正式建立外交关系。
姚培生：从外交到文学 做传播中国的使者 从1973年进入外交部工作到2006年退休，姚培生曾担任吉尔吉斯斯坦、拉脱维亚、哈萨克斯坦、乌克兰大使。几十年来，他一直为中国外交事业贡献着自己的力量。近日，姚培生接受了人民网的专访，讲述了自己数十年的外交人生。【详细】
外交部：希望美方能同中方相向而行 过去这一周，G20大阪峰会是国际舆论关注的焦点。针对峰会上对中美元首会晤有何期待？外交部发言人作出回应。此外，就朝美关系、美联邦快递公司“误退”华为手机、海湾紧张局势等热点问题，我外交部发言人也进行了有理有利有节的精彩回应。让我们一起回顾这些精彩瞬间。【详细】