俄罗斯试射新型反导导弹

新华社莫斯科7月2日电（记者 吴刚）俄罗斯国防部新闻局2日发布公告说，俄防空反导部队1日成功试射一枚新型反导导弹。
公告说，试射在位于哈萨克斯坦境内的靶场完成，导弹飞行稳定，成功击中预定目标。
俄国防部指出，经过一系列试射后，该新型反导导弹的技术性能和打击精度都得到验证。
上月初，俄防空反导部队曾成功进行了一次试射反导导弹的任务。
防空反导部队是俄空天部队的一支重要力量，主要负责保护莫斯科免受来自敌方天空和太空的打击，并在俄早期预警雷达系统和航天器监测方面扮演重要角色。
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