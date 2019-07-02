中美发展彼此依存 相处需要远见智慧——外方人士谈中美关系

新华社北京7月2日电（记者孙奕、马卓言）“对华关系于美国而言非常重要，美国的将来离不开中国的参与，中国也离不开一个健康的、有建设性的美中关系。”美国得克萨斯大学奥斯汀分校中国公共政策中心创始执行主任、布什美中关系基金会总裁方大为说。

第二届万寿国际安全研讨会1日至3日在北京举行。研讨会由中国人民争取和平与裁军协会主办，主题为“大变局下的全球安全”。来自20多个国家的外国政要、知名安全问题专家、和平组织代表出席会议。

前来参会的方大为告诉记者，虽然美国的确有一些“妖魔化”中国的声音，或有人因不了解中国而对华怀有敌意，但美国大部分人，尤其是普通老百姓，还是能够认识到美中关系对美国非常重要。

他表示，尽管当前中美经贸摩擦问题备受关注，但客观分析就能发现，中美贸易规模仍然很大，在全球贸易中位居前列。中国改革开放以来快速发展，为世界作出了巨大贡献，一个繁荣的中国对美国大有益处。

国家主席习近平6月29日在日本大阪同美国总统特朗普举行会晤并达成重要共识，双方同意继续推进以协调、合作、稳定为基调的中美关系，并宣布将在平等和相互尊重基础上重启经贸磋商。

对此，方大为认为，中美经贸摩擦如果长期得不到解决，对双方和世界都没有好处。两国领导人的共识有助于中美双方探讨解决之道，缩小相互间的分歧。双方需要保持冷静、稳重，拿出远见和设想来妥善处理有关问题。

美国前总统里根特别助理、卡托研究所高级研究员道格拉斯·班多表示，两国元首大阪会晤是一件好事，双方在会晤中宣布重启经贸磋商，这具有重要意义。

“我非常希望中美能够维持友谊，世界将会因中美相互合作而变得更加美好。”班多说。

英国学者马丁·雅克认为，中国历史悠久、文化丰富，十分富有活力和创造性，美国必须要调整对华心态。“现在我仍对中国充满好奇，我越来越想加深对中国的了解。”马丁·雅克说。

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