老挝国会副主席：重启经贸磋商，对中美和世界都是好事

老挝人民革命党中央委员、国会副主席宋潘接受采访。（刘宁 摄）

人民网北京7月2日电（羡江楠、寇杰、刘宁）1日，参加中共中央对外联络部活动的老挝人民革命党中央委员、国会副主席宋潘接受人民网采访，表示希望中美两国经贸磋商回归正轨，并祝愿中老两国友谊再上新台阶。

6月29日，在二十国集团领导人大阪峰会期间，中美两国元首举行会晤，双方同意在平等和相互尊重的基础上重启经贸磋商，此次会晤向国际社会传递了积极和正面的信号。

在此背景下，宋潘接受采访时，积极评价两国领导人在大阪峰会期间所做出的努力，认为这对解决两国经贸摩擦具有重要意义。

宋潘表示，中美两国作为世界两大重要经济体，合则两利，斗则俱伤。希望双方秉承平等、互惠互利、相互尊重的精神加强合作，管控分歧。

“中美两国重启经贸谈判，不仅有利于中美两国，也有利于进一步推动世界经济向前发展。”宋潘说。

宋潘高度评价中国共产党98年来走过的光辉历程，对中国经济社会发展取得的巨大成就深感钦佩，表示要学习借鉴中国共产党在治国理政方面的成功经验。

宋潘强调：“中国共产党取得的成就是多方面的，其中最令我印象深刻的是党成功带领8.5亿人民摆脱贫困。这是人类减贫史上的奇迹，也为全世界的扶贫攻坚提供了宝贵的经验。”

今年是新中国成立70周年，也是中老建立全面战略合作伙伴关系10周年。宋潘表示，近年来，在老中两国“好邻居、好朋友、好同志、好伙伴”的“四好”精神指引下，老中两国传统友好和长期稳定的全面战略合作伙伴关系不断深化发展。

他指出：“中老两党、两国和两国人民的关系不断走深走实，特别是今年两党最高领导人共同签署了《老中命运共同体行动计划》，将老中关系推上了新的高度，也为下一步老中关系发展指明了方向，规划了路径。”

站在新的历史起点上，宋潘对老中关系未来发展充满信心，并祝愿“老中两国的全面战略合作伙伴关系万古长青，不断开花结果，迈上新的台阶”。

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