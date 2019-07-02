【中国那些事儿】全球权威大学排名中国高校表现抢眼 港媒：中国有了科技进步的钥匙

中国日报网7月1日电 科学技术是第一生产力。在当今时代，科学研究的重要性不言而喻，而要实现科学进步，高质量的教育至关重要。

香港《南华早报》6月29日刊文称，在科研领域，拥有顶尖大学和研究设施的国家最有可能获得突破性发现，这些国家可以说掌握了通向科技进步的秘钥。

如今，哪些国家拥有这把钥匙？文章认为，前不久公布的QS世界大学排名似乎可以提供一个线索。

清华大学和北京大学在2020年QS世界大学排名中分别位列第十六位和第二十二位。

文章称，根据排名，美国大学实力依然强劲，麻省理工大学连续八年蝉联第一，紧随其后的是斯坦福大学和哈佛大学。但入围该名单的157所美国大学中，72%以上的排名都已下降。不仅如此，今年进入该排名前100位的美国大学数量也创下2016年以来新低。文章认为，全球学术界对美国高等教育的信心正在迅速减弱。

而按照QS排名，中国两所最顶尖的大学——清华大学和北京大学的排名创下新高。另外，排名还显示中国科研成果已经可以与美国媲美。在入围2020年QS世界大学排名的42所中国内地大学中，有32所的QS论文引用指数较去年上升。

据美国雅虎新闻网站6月18日报道，在英国QS全球教育集团19日发布2020年QS世界大学排名中，清华大学和北京大学均跻身前三十，分别位列第十六和第二十二，这也是目前为止， 两所大学均取得史上最高名次。

报道进一步指出，中国内地现在拥有世界200强研究型大学中的19所，这个数字在2016年是12个。除清华北大外，中国内地高校在此次QS排名中跻身全球前100名的还有复旦大学、浙江大学、上海交通大学、中国科技大学。

在2019年泰晤士高等教育世界大学排行榜中，清华大学超新加坡国立大学，成为排名最高的亚洲大学。

其实，中国高校不只在QS世界大学排名中“存在感”不断增强，在其他全球大学权威排名中的表现也十分抢眼。

在去年9月公布的2019年泰晤士高等教育世界大学排行榜中，有72所中国大学上榜，比2018年的63增加了9所，这使中国成为全球排名第四的国家。其中，清华大学超过新加坡国立大学，成为排名最高的亚洲大学，在总榜中上升8位至第22位，是前30名中最大升幅。

据英国泰晤士报高等教育网报道，牛津大学高等教育教授、全球高等教育中心主任西蒙 马金森说，他对中国大学在泰晤士高等教育世界大学排行榜中的进步“并不感到意外”。

马金森说：“中国内部有着大量的合作。这个庞大的网络，加上它所有的国际联系，创造了一个卓有成效的大环境，就像1950年至1980年美国大学的崛起一样。

图片来源：香港《南华早报》截图

香港《南华早报》在本月29日刊发的文章中指出，清华和北大等研究型大学的崛起反映出中国对教育和科研的大手笔投入和高度重视。

文章援引《美国科学院院报》2014年刊发的一项研究论文称，由于人口规模大，中国在人才增长方面拥有强大实力。而且，随着国内教育设施渐增以及奖学金增多，攻读STEM(科学、技术、工程和数学)专业的中国学生也在增多，中国科学家和工程师的数量也随之不断增多。

文章进一步指出，30年前，中国对研发的投入仅占其GDP总量的0.7%。但到2016年时，这一比例已经增加了两倍，达到2.1％。这一比例还将继续提升。有人曾说，制定正确的战略计划并坚持执行，是通往成功的终极钥匙，中国显然深谙这一智慧。

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