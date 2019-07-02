美国拟再对欧盟产品加征关税 美欧航空补贴争端升级

新华社华盛顿7月1日电（记者熊茂伶 邓仙来）美国贸易代表办公室1日发布拟对欧盟产品加征关税的“补充清单”，涉及奶制品、橄榄和威士忌酒等约40亿美元欧盟输美产品。美方称这是针对欧盟航空补贴采取的关税反制措施的一部分。

美国贸易代表办公室当天发表声明说，“补充清单”是在“初步清单”接受公众评议和其他分析之后作出的决定。美方于4月12日公布了拟加征关税的欧盟输美产品“初步清单”，涉及产品价值约210亿美元。

声明称，“补充清单”即日起征求公众评议。如果世界贸易组织在公众评议结束前作出裁决，美国贸易代表办公室可随即对“初步清单”上的产品加征关税，并对“补充清单”上的产品采取“进一步可能的行动”。

美欧航空补贴争端由来已久。2004年，美国向世贸组织提出诉讼，指控欧盟以各种形式向空客提供非法补贴；欧盟随后也向世贸组织起诉美国政府向波音提供巨额非法补贴。对此，世贸组织曾先后裁定，美国和欧盟均存在对各自航空企业提供非法补贴的问题。

美国今年4月开出拟加征关税的欧盟输美产品清单后，作为回应，欧盟也开出一份美国输欧产品清单，威胁加征关税。

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