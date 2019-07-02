德国将投资500万欧元支持乡村影院发展

新华社柏林7月1日电（记者田颖）德国联邦政府网站1日公布，联邦政府今年将投资500万欧元作为“紧急援助金”，支持那些人口不足2.5万人的小镇和村庄的电影院发展。

满足条件的电影院经营者可以从7月1日起，向有关部门申请2.5万欧元经费，用于翻修场地、提升放映和售票等方面的科技水平等。

德国负责文化事务的国务部长格吕特斯说，2018年德国电影院普遍面临资金紧张的困境，乡村电影院首当其冲，甚至面临生存危机。格吕特斯表示，要尽一切努力，保证即便在远离大城市的地方，人们也拥有电影院这一文化场所。

格吕特斯呼吁各州也要承担起拯救乡村电影院的职责。据悉，用于支持乡村电影院发展的资金来自联邦政府的“乡村发展”项目资金。

德国电影促进署今年初宣布，2018年是德国院线经营非常困难的一年。观影人数同比下降14%，仅为1.05亿人次，是几十年来最低水平。1171家经营影院的公司营收额同比下降15%，几乎下滑到1992年的水平。

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