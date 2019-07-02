2019TCL全球新品发布会在巴西圣保罗举行

人民网里约热内卢7月1日电（记者陈效卫）当地时间7月1日，在2019年巴西美洲杯比赛如火如荼之际，巴西传奇后卫卡福现身圣保罗，出席2019TCL全球新品发布会。圣保罗是卡福的故乡，这位见证了五星巴西的传奇球星此次在家门口出席发布会，为TCL全球化战略升级倾力助阵。

TCL实业控股股份有限公司CEO王成在发布会上表示：“历经20年出海，TCL在全球化上取得了令人瞩目的成绩。2018年TCL电视的全球出货量排名第二。海外市场强势增长，2019年1-5月销量同比上涨43.1%，北美销量大幅提升达96.8%。”TCL进一步拓展全球市场的雄心展露无遗，未来将专注于以AI x IoT为战略支撑的科技创新和研发制造，为全球用户提供无缝连接的“智能生活”。

TCL全球化布局进入“快车道”。数据显示，2019年1-5月TCL电视的全球销售量突破1340万台，相比去年同期上涨了24.2%。北美、欧洲和新兴三大区域性市场增长势头强劲。其中，美国市场TCL电视销量同比涨幅近乎翻倍，更在今年3月份首次单月销量超过三星，跃居全美第一。

TCL深耕细作的全球化布局中，新兴市场的销售成绩尤为亮眼，正在开启南美的“黄金时代”。巴西市场强势崛起，2018年TCL销量同比增长75%，其中高清、大屏市场份额达35%以上，预计2019年TCL智能电视销量自身占比将达78%。此次发布会上，TCL首次在南美市场以电视、空调和手机组成的智能科技产品矩阵进行多品类发布，进一步推动全场景AI和全品类产品在南美落地，持续巩固其高端化品牌形象和全球领先的市场地位。

TCL在全球战略升级上取得的卓越成果得益于产品技术研发上的聚焦和投资、打破边界的共赢发展和全球化品牌建设这“三驾马车”的共同驱动。

作为中国企业全球化的先行者，TCL的业务已经遍及160多个国家和地区，全球化布局已取得阶段性成效。持续驱动智慧科技的前沿创新，合作共赢的无边界思维，凝聚全球顶级IP的品牌营销矩阵，正为TCL品牌全球化的加速注入新动力，TCL的未来令人充满期待。

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