印度孟买降雨引发墙体垮塌致16人死亡

新华社孟买7月2日电（记者张兴军）由于连日强降雨，印度孟买2日发生两起墙体垮塌事故，已造成16人死亡。
据印度媒体报道，在过去两天内，孟买持续强降雨创下十年来同时段之最，降雨引发事故不断。当地时间2日凌晨，孟买一处名为默拉德东的地方发生墙体垮塌，造成至少13人死亡，另有数人被埋；另一起墙体垮塌事故发生在塔纳地区，造成3人死亡，其中包括一名儿童。
由于孟买基础设施落后老化，除了引发伤亡事故外，降雨还给城市交通带来严重影响。市区不少路段泡在水里，部分城市火车晚点，孟买机场一度关闭。
当地政府2日宣布全城临时放假一天。目前仅有相关应急救援部门仍在开展工作。
据当地气象部门预计，接下来几天内，孟买强降雨仍将持续。
姚培生：从外交到文学 做传播中国的使者 从1973年进入外交部工作到2006年退休，姚培生曾担任吉尔吉斯斯坦、拉脱维亚、哈萨克斯坦、乌克兰大使。几十年来，他一直为中国外交事业贡献着自己的力量。近日，姚培生接受了人民网的专访，讲述了自己数十年的外交人生。【详细】
外交部：希望美方能同中方相向而行 过去这一周，G20大阪峰会是国际舆论关注的焦点。针对峰会上对中美元首会晤有何期待？外交部发言人作出回应。此外，就朝美关系、美联邦快递公司“误退”华为手机、海湾紧张局势等热点问题，我外交部发言人也进行了有理有利有节的精彩回应。让我们一起回顾这些精彩瞬间。【详细】