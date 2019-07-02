印度孟买降雨引发墙体垮塌致16人死亡

新华社孟买7月2日电（记者张兴军）由于连日强降雨，印度孟买2日发生两起墙体垮塌事故，已造成16人死亡。

据印度媒体报道，在过去两天内，孟买持续强降雨创下十年来同时段之最，降雨引发事故不断。当地时间2日凌晨，孟买一处名为默拉德东的地方发生墙体垮塌，造成至少13人死亡，另有数人被埋；另一起墙体垮塌事故发生在塔纳地区，造成3人死亡，其中包括一名儿童。

由于孟买基础设施落后老化，除了引发伤亡事故外，降雨还给城市交通带来严重影响。市区不少路段泡在水里，部分城市火车晚点，孟买机场一度关闭。

当地政府2日宣布全城临时放假一天。目前仅有相关应急救援部门仍在开展工作。

据当地气象部门预计，接下来几天内，孟买强降雨仍将持续。

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