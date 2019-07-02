阿富汗外长祝贺中国共产党98岁华诞

新华社喀布尔7月2日电（记者陈鑫 邹德路）阿富汗外交部长拉巴尼1日祝贺中国共产党成立98周年，并高度评价中国共产党取得的历史成就。

拉巴尼在会见中国驻阿富汗大使刘劲松时说，1日是中国共产党的“生日”，希望刘大使转达他对中国共产党和所有中国共产党党员的敬意与美好祝愿。

拉巴尼说，中国共产党是一个坚强、团结、有能力的政党，带领中国人民取得了历史性的非凡成就，令世人惊叹。中国共产党带领中国人民走上强国之路，却始终保持谦逊谨慎的作风，同世界各国平等相待、友好交往。中国共产党是值得阿富汗各政治力量深入交往和学习借鉴的政党。

拉巴尼说，阿方高度赞赏中方为推动阿富汗和平所做努力，愿与中方共同努力深化中国、阿富汗和巴基斯坦三方合作并继续与中方加强在国际多边事务中的合作，共同维护多边主义。

刘劲松感谢拉巴尼对中国共产党98岁华诞的祝贺。他说，中方愿同阿方一道积极落实两国领导人共识，在共建“一带一路”框架内实现中阿及地区国家的共同发展与持久和平。

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