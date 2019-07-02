摩尔多瓦新总理表示高度重视发展对华关系

新华社布加勒斯特7月1日电 基希讷乌消息：摩尔多瓦新总理桑杜1日表示，摩高度重视发展对华关系，坚定奉行一个中国政策。
桑杜是在会见中国驻摩尔多瓦大使张迎红时做出上述表态的。桑杜对中方长期以来对摩经济社会发展给予的宝贵支持与援助表示衷心感谢，表示愿同中方继续加强和进一步拓展两国在经贸、教育、文化、旅游、基础设施建设等领域的务实合作，推动双边关系深入发展。
张迎红表示，中方欢迎摩积极参与共建“一带一路”，愿同摩在互利共赢基础上进一步深化各领域合作，更好造福两国人民。
今年2月24日，摩尔多瓦举行议会选举。桑杜领导的新政府6月8日获议会通过并宣誓就职。
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