俄黑海舰队监控北约“海上微风-2019”演习

新华社莫斯科7月1日电 俄罗斯国家防御指挥中心7月1日发布公告说，俄黑海舰队正在对北约在乌克兰南部地区和黑海水域举行的“海上微风-2019”演习实施监控，以应对可能发生的异常状况。
俄罗斯媒体援引公告报道，为快速应对黑海水域可能发生的异常状况，俄黑海舰队正在采取多项措施监控北约军舰在“海上微风-2019”演习中的动向。俄国家防御指挥中心日前还透露，黑海舰队将动用“机敏”号护卫舰等监视于6月29日进入黑海的美国“卡尼”号驱逐舰。
此外，俄黑海舰队新闻处1日表示，该舰队的岸防导弹部队当天在俄南部黑海沿岸地区进行了演习。演习部队把“棱堡”和“舞会”岸防导弹系统部署到克里米亚半岛和靠近黑海的高加索地区预定阵地后，向海上目标进行了模拟导弹攻击。
由乌克兰和美国主导的“海上微风-2019”多国联合军演1日在乌南部的敖德萨州、赫尔松州、尼古拉耶夫州开始举行。据乌克兰国防部发布的公报，包括乌、美在内的19个国家共派出约3000名军人、32艘舰只和24架飞机参加演习。
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