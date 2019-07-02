巴拿马新总统宣誓就职

新华社巴拿马城7月1日电（记者苏津）巴拿马当选总统科尔蒂索1日在首都巴拿马城正式宣誓就职，开启为期5年的执政期。

巴拿马议长卡斯蒂列罗主持了新总统的宣誓仪式，并为科尔蒂索披挂上总统绶带。

在随后的就职演讲中，科尔蒂索呼吁全体国民团结一心，为国家建设做出努力。他阐述了新一届政府的施政纲领和计划，包括反腐倡廉、重振经济和消除贫困与不公等。科尔蒂索还披露了政府近期将采取的一些措施，包括修改公共工程合同法以提高招标透明度、立法鼓励私营企业参与公共工程建设、设立资金库尽快偿还政府拖欠的供应商债务等。

现年66岁的科尔蒂索在5月5日举行的大选中，以微弱优势获得胜利。

巴拿马总统是巴拿马的国家元首和政府首脑，由直接选举产生，任期5年，不得连任。

(责编：李圆征(实习生)、刘洁妍)