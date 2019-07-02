中国旅游文化推介会在摩洛哥举行

新华社拉巴特7月1日电（记者陈斌杰）作为2019年“中国旅游文化周”系列活动之一，中国旅游文化推介会1日在摩洛哥首都拉巴特举行。

本次活动由拉巴特中国文化中心主办，共吸引上百名来宾参加。在推介会上，两家摩洛哥旅行社的代表向来宾介绍了中国的旅游线路、著名城市、饮食习惯和文化习俗。

一位曾跟随家人在中国生活过两年的摩洛哥姑娘在推介会上和来宾分享了她在中国的经历，她表示，“尽管中国与摩洛哥在生活习惯、饮食文化等方面差异很大，但是中国人十分好客，乐于助人，因此适应中国的生活并不难。”

在听取有关中国旅游文化的介绍后，来宾们还欣赏了由中国表演者带来的舞蹈、二胡演奏、川剧变脸等演出，体验了中国茶艺、糖人等传统技艺。15岁的摩洛哥姑娘维亚姆对记者说，她以前通过观看纪录片了解了中国的相关情况，今天的活动让她对中国的文化和旅游有了更加直观的认识，“有机会一定要去中国看看”。

中国驻摩洛哥大使馆文化参赞、拉巴特中国文化中心主任陈冬云表示，自2016年摩洛哥宣布对中国公民免签以来，到摩洛哥旅游的中国人越来越多。希望此类推介活动能让更多的摩洛哥人到中国旅游，加深对中国的了解。

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