热浪夺命 波兰立陶宛145人因消暑溺毙

人民网讯 据法新社报道， 根据官方资料，热浪来袭，欧洲气温迭创新高纪录，许多民众纷纷下水消暑，波兰和立陶宛这两个相邻国家，6月份共计145人淹死，其中绝大多数为男性。

波兰政府安全中心（RCB）指出，国内上个月有113人淹死。中心发言人维索茨卡（Bozena Wysocka）表示，随着热浪一波波来袭，6月没有一天未发生溺水事故。她补充说，约90%受害人是男性。

根据统计，饮酒和鲁莽是其中两个主要原因。

另一方面，立陶宛上月则有32人淹死，其中包括26名男性，这是立陶宛过去5年来最高淹死人数。

波兰和立陶宛两国人口分别约3900万和290万，上月分别创下摄氏38.2度和35.7度历来6月最高温，立陶宛曾因此宣布停课。（老任）

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